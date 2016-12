Sonorenses,acostumbrados a variación de precio de gasolinas de EU

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La liberación de precios de la gasolina en Sonora y Baja California, antes que en otros estados de México, obedece a que los consumidores de estas entidades están acostumbrados a la variación de precios de Estados Unidos, aseguró Carlos Murrieta Cummings.



En entrevista vía telefónica, el director general de Pemex Transformación Industrial resaltó que los consumidores de los estados fronterizos pueden adaptarse con mayor rapidez a un nuevo sistema de precios, que incluso podrían variar durante un día.



“La verdad es que en los estados fronterizos saben perfectamente bien, y es el caso de Sonora, zque sus contrapartes del otro lado suben y bajan los precios conforme, pues prácticamente a veces diario”, apuntó el funcionario.



La Comisión Reguladora de Energía (CRE) anunció el pasado 20 de enero el calendario de liberalización del precio de las gasolinas que dará inicio en Sonora y Baja California el 30 de marzo del 2017, donde se aplicarán costos sujetos a condiciones de mercado.



Según este organismo, se comenzó por ambas entidades fronterizas bajo el argumento de factores como competencia, infraestructura y conectividad con diversas fuentes de suministro de gasolinas y diésel.



Entre otros temas, Murrieta Cummings habló de mejoras para los consumidores en cuanto a precio, más opciones para adquirir el combustible y mayores inversiones que generarán más empleos para las entidades.



A continuación la entrevista.



¿Cuál es el beneficio para los consumidores de gasolina en Sonora y por qué se determinó liberar primero los precios en Sonora y Baja California?

La lógica es que en los estados fronterizos están más acostumbrados y están más vinculados al mercado americano, y están más acostumbrados al esquema de los precios al otro lado de la frontera que, como tú sabes, suben y bajan conforme cambian las condiciones de mercado.



La verdad es que en los estados fronterizos saben perfectamente bien, y es el caso de Sonora, que sus contrapartes del otro lado suben y bajan precios, pues prácticamente a veces diario. Inclusive, no sé si has notado que en Estados Unidos algunas gasolineras cambian el precio durante el día, en función de cómo tienen sus inventarios, y si es un momento de tráfico. Eso es un poquito a lo que vamos a llegar.



Ahora ¿qué le beneficia eso al usuario?, en que va a haber más flexibilidad de los gasolineros y de los comercializadores, para ofrecer cosas mejores y beneficios al usuario final. Y la competencia siempre va ser mejor para el usuario final.



¿Podrían los estados que están más alejados de las refinerías tener precios más altos en las gasolinas?

Tenemos todas las refinerías, pero nos quedamos cortos en la cuestión de lo que es la gasolina, en gasolina tenemos que importar.



Por lo tanto el precio que se toma como base es el costo que le llamamos marginal, que nos referimos al costo de traer el último barril.



Imagínate que tenemos producción para abastecer la mitad de la necesidad, pero tenemos que traer más gasolina, ¿cuánto nos cuesta esa gasolina?, la compramos en Houston, más el barco, más traerlo del puerto, por ejemplo a la Ciudad de México, entonces el precio en la Ciudad de México estará relacionado a esa logística.



En el caso de las ciudades que estén más al occidente de la Ciudad de México, pues será el precio a la Ciudad de México más el transporte para llevarlo allá. En el caso de ustedes, de Sonora, estando en el Pacífico, mucho del suministro viene de la refinería de Salina Cruz. Entonces básicamente será un precio calculado en el valor de la gasolina en Salina Cruz más ese transporte de logística.



Ahora en el caso de la frontera Norte, los 20 kilómetros se ajustan al precio del otro lado y luego se va bajando o se va a justando, ya sea hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del precio en el resto del País, cada 5 kilómetros, hasta el kilómetro 45, si no me equivoco. Ese esquema, a nuestro entender, va a seguir durante este primer periodo antes de que se liberalicen los precios y después, según como lo definan las autoridades pues estarán, definiendo seguramente esquemas fiscales a lo largo de esa franja para que refleje esta evolución paulatina.



¿Para Sonora cuándo se espera la llegada de nuevos expendedores de gasolina?

Nuevos ofertantes a estación de servicio ya hay varios que están cambiando las marcas, no sé si les ha tocado ver, está muy activo Oxxo, y hay otras marcas que están apareciendo transformando estaciones que eran de Pemex a esto.



Pemex no es el dueño de las gasolineras, sino que es una franquicia, entonces están dejando la franquicia Pemex y se están poniendo con otra marca. Nosotros en ocasiones les vamos a suministrar y en otras ocasiones ellos mismos van a traer sus productos. La competencia desde el punto de vista de gasolineras, ya la deben de empezar a ver, está abierto ya desde este año.



Desde el punto de vista de comercializadores, es decir, que aparezca alguien que diga: Yo lo traigo de algún lugar y demás, lo van a comenzar a ver en Sonora y Baja California a partir del 30 de marzo.



Ahora, muy importante, no es tan simple el hecho de decir: Ah, voy a importar gasolina. Tienen que importar una gasolina que cumpla con las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana (NOM) de calidad de combustibles y eso lo mencionamos porque algunos dicen que pueden importar de cierta producción que viene de EU, nada más que la de EU trae más etanol que la que permite la NOM.



¿Considera que con las gasolinas podría pasar lo mismo que con el dólar, que desde su liberalización ha tenido precios a la alza?

Yo te diría que no porque, acuérdate que en el caso del petróleo, en ocasiones para infortunio de México, los precios del petróleo también bajan, y si bajan los precios del petróleo baja el precio de la gasolina.



Imagínate que lleguemos a una etapa donde otra vez el precio del crudo se baje a los 25 dólares por barril, la gasolina se bajará a unos 30 dólares por barril y el precio de la gasolina tendrá que bajar en México.



Entonces, ahora si vamos a tener un esquema de fluctuaciones, es más, la gasolina en EU, estimando que no cambie el precio del petróleo, la gasolina en EU es más barata en invierno y es más cara en verano, porque obedece a un ciclo en función de su consumo, principalmente en EU, donde en el verano se maneja mucho para aprovechar las vacaciones y demás.



Se partirá de algún precio base de gasolina, porque ya no tendrá un precio mínimo y un máximo, ¿cómo se tomará este precio base, cuál podría ser?

Las autoridades lo definirán en función de cómo están las condiciones de mercado. Lo que es importante es que lo que van a definir ellos. Igual que está ahorita, lo que van a definir es un precio máximo. Hoy tenemos precio máximo, las estaciones de servicio que quieran pueden dar descuento. Hay una en México que está dando 25% de descuento y están jalando más automovilistas a cargar ahí. Entonces eso ya dependerá de cada quien.



Las autoridades, en función de cómo han cambiado las condiciones en el mercado internacional, posiblemente hagan un ajuste de precios, pero eso obedece más a reflejar el costo real de lo que vale el producto. Si no se refleja el costo real pues nadie va a invertir.



Imagínate que tú eres alguien que quiere invertir en México y te digo que la gasolina vale siete pesos por litros, dices: Pues yo no la importo, yo no la traigo, yo no desarrollo infraestructura y eso a la larga afecta el desarrollo de la economía nacional.



No hay nada mejor que las cosas nos cuesten lo que valen y en ese sentido se envían las señales correctas. ¿Qué va a pasar con los precios que esperamos hacia adelante?, que inversionistas estén interesados en poner nuevas terminales, nuevos ductos y eso se espera y es lo que esperan las autoridades, inversiones superiores a los 15 mil millones de pesos en los próximos años.



En marzo, ¿los sonorenses y bajacalifornianos pueden esperar que se dé un aumento en los precios de la gasolina, como lo han dicho analistas?

Yo te diría que lo que van a notar es que poco a poco va a ir mejorando el servicio que van a dar los gasolineros, que se van a empezar a anunciar inversiones sobre lo que está ahí y que de alguna manera te aseguro que vamos a estar más contentos con diferentes ofertas de diferentes participantes y eso es lo que realmente es relevante de esta parte de aquí. Yo te diría que eso es lo que van a ver el 30 de marzo.



¿Pemex ofertará a privados la capacidad de almacenamientos en las terminales y el uso de los ductos de Pemex?

La reforma energética lo que busca es la participación de terceros, y dentro de esa participación de terceros, lo que está haciendo Pemex es poder ofrecer parte de su capacidad en terminales de almacenamiento y ductos.



Aquí vamos a ofrecer a terceros toda aquella capacidad que no sea indispensable o que no ponga en riesgo el abasto nacional. Esto es bien importante porque esto es una transición paulatina que lo que busca es que participen otros, pero no podemos poner en riesgo y en donde, también siguiendo un procedimiento establecido por la Comisión Reguladora de Energía junto con Pemex, se va a asegurar que los participantes cumplan ciertos requisitos para asegurar que sean comercializadores adecuados para inscribirse en todo este proceso.



Y lo que se busca con todo esto es que poco a poco se vaya abriendo el mercado. A la hora que cada región se va abriendo, se va flexibilizando el precio nos piden y estamos nosotros de acuerdo, nos conviene a Pemex ofrecer nuestra capacidad en lugar de que la tengamos ociosa, recibimos una renta por esa capacidad y por otro lado, permite la participación de terceros en un mercado mucho más rápido que si tuvieran ellos que invertir en ductos nuevos o terminales.