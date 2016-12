Agua Prieta: Disminuye flujo de migrantes en invierno

Agua Prieta(GH)

Durante esta temporada el flujo de migrantes es casi nulo, debido a que en el invierno las personas no intentan cruzar a Estados Unidos porque conocen de los peligros.



El coordinador del Centro de Atención a Migrantes Éxodus (CAME) Adalberto Ramos Gutiérrez, mencionó que aunque no suelen llegar migrantes en busca de albergue la institución se mantiene abierto.



Para el próximo año, expuso, no saben si las repatriaciones se volverán a realizar por esta frontera, pero como institución deben estar preparados para ello.



"Las deportaciones van a seguir, pero si cambian sería también para Agua Prieta, entonces estamos preparados para seguir recibiendo esta población", mencionó Ramos Gutiérrez.



Aunque no tienen la certeza de si el número de deportaciones aumentará, indicó, temen que por la nueva administración en Estados Unidos sí se dé un incremento considerable.



Los años en los que más población migrante se ha atendido en el CAME, agregó, son del 2007 al 2010, mientras que a partir del 2011 se registró una considerable baja.



Los cambios tan drásticos de un año a otro, opinó, se han dado debido a las reformas que se han hecho en las leyes del vecino país, por lo que creen probable que el próximo año el flujo migratorio dé otro cambio.