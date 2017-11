Es músico autodidacta desde hace medio siglo

NAVOJOA(GH)

"En este oficio no se hace uno rico, pero no me falta para la tortilla gracias a Dios", expresó Everardo Miranda Montes, quien es músico desde hace 49 años, residente de la colonia Tierra Blanca.



El hombre de 65 años de edad aprendió a "golpes" la técnica de tocar el guitarrón, guitarra y la vihuela (instrumento de cuerda), recordó, pues al inició no tenía "oído musical".



"Aprendí a puros ‘golpes’, empecé con amigos que me enseñaron y preguntando, yo no tenía ‘oído musical’, no soy un elemento de los mejores, pero tampoco de los peores, ahí va uno aprendiendo a como avanza el tiempo", manifestó.



Lo mejor de ser filarmónico es poner alegría en las fiestas y sacar una "feriecita" para comer, manifestó, pero en el oficio no todo es bonito, pues algunas veces se tiene que lidiar con insultos de personas que no entienden la música.



"A veces salen problemas sin chiste de gente que no entiende la música porque hay veces que insultan", enfatizó.



Las aventuras son parte de la vida de un músico como la noche en que al dar una serenata lo corrieron a balazos, recordó sonriente.



DEJAN RITMO Y ALEGRÍA A SU PASO



NAVOJOA.- Al ritmo de Las Mañanitas, con una misa en el Santuario de Guadalupe y una caminata desde el templo hasta las instalaciones del sindicato de filarmónicos, músicos de Navojoa agradecieron y celebraron ayer a su santa patrona Santa Cecilia.



En punto de las 12:00 horas y con sus mejores atuendos e instrumentos musicales relucientes, los músicos llegaron al Santuario de Guadalupe para amenizar la ceremonia religiosa y agradecer a la Virgen sus cuidados.



El contingente salió del templo puntual, a las 13:00 horas tomó la calle Ignacio Rayón y marchó hasta la diagonal Juárez, dejando a su paso el ritmo y alegría de las notas musicales que amenizaban.