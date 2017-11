Sabe tocar más de cinco instrumentos musicales

AGUA PRIETA(GH)

Compositor, músico y maestro, Uziel Servín Villicaña, de 27 años, ha dedicado 22 años de su vida a la música, la cual conoció a los 5 años, cuando tuvo su primer encuentro con una batería.



"Recuerdo vagamente que a los 5 años más o menos me regalaron mi primer batería eléctrica y luego una batería chiquita acústica que fue con la que empecé, de ahí para adelante le fui pegando, mi familia es músico", manifestó.



Uziel fue autodidacta, pero recibió consejos de su familia durante su aprendizaje, hasta que unos años más tarde comenzó a tocar en la iglesia a la que asistía su familia.



"De ahí me fui desenvolviendo a seguir y a seguir tocando y buscando y ya después me metieron a una escuela de música El Instituto CanZión (en Monterrey, Nuevo León)", indicó.



Actualmente Uziel es miembro de tres grupos musicales, está preparándose para iniciar un proyecto de solista, es compositor y planea iniciar una escuela de música más adelante.



El joven de 27 años sabe tocar el piano, el bajo, la batería, guitarra, saxofón y varios instrumentos de cuerda, y cada uno de ellos es especial para ciertos momentos y propósitos específicos.



"Para componer me gusta mucho el piano; para estar con los amigos, disfrutar y cositas así, la guitarra; pero tocar en un grupo, la batería es la que siempre utilizó", señaló.



Desde hace algunos años Uziel se dedica también a la enseñanza, la cual disfruta mucho a pesar de los retos que implica el enseñar tanto a pequeños como a grandes.



Hasta la fecha, estimó, ha compuesto entre 600 y 700 canciones para sus propios grupos, para otros, para las novias de amigos y para él mismo.



Sus composiciones favoritas son románticas o historias, aunque se le da bien, afirmó, componer cualquier tipo de canción que necesite crear.



El joven de 27 años sí se imagina poniendo en práctica su profesión, pero siempre acompañado de la música, porque no se imagina su existencia sin esta parte.