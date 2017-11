Avanza lenta construcción de subestación de Bomberos

Agua Prieta(GH)

La construcción de una tercera subestación de Bomberos avanza de manera lenta, pero sin detenerse, a pesar de no recibir apoyos para esto, manifestó Marcus Vinicius Ornelas Quesada, presidente del Patronado de Bomberos.



"Nos falta mucho dinero, pero estamos trabajando con las maquiladoras a ver quién nos va a apoyar; ya pusimos las bardas, nos falta el piso y el techo, y los detalles", abundó.



Hasta el momento, el apoyo que han recibido, expresó, son 50 mil pesos por parte del Congreso del Estado y algunas empresas han ofrecido precios especiales para poder adquirir material.



"Pero hasta ahorita no hemos recibido nada extraordinario, más lo mismo de siempre, hemos trabajado con lo mismo, nos ha manado traer IGB y nos ha mandado traer Alstyle y a los dos les hemos entregado lo que son las cuentas, el alta constitutiva, RFC", mencionó.



Esto con el fin de que vean que están legalmente constituidos, pero hasta la fecha no han recibido apoyo de las empresas para poder avanzar con celeridad.



"Únicamente algunas ferreterías nos han apoyado con muy buenos precios, créditos,nos ha dando bloque fiado, y ahí vamos, pero de ahí en fuera nada", afirmó.



El pasado mes de septiembre se inició la obra y hasta el momento han continuado con la construcción de esta subestación con dinero obtenido de las aportaciones voluntarias a través del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas).



La idea de tener una tercera subestación al Oeste de la ciudad es brindar un servicio a tiempo a los nuevos fraccionamientos y maquiladoras que se han construido en esta área y que están a una distancia considerable de la estación más cercana, que es la del Centro.