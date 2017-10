Nayra, pequeña de etnia Seri de Punta Chueca, hospitalizada en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La familia de la pequeña Nayra, originaria de la etnia Seri de Punta Chueca, continua batallando en Hermosillo, en el Hospital Infantil del Estado, por conseguir lo necesario para restablecer su salud; tienen ya más de dos meses lejos de su comunidad.



Nayra Dariana Barnett López tiene apenas un año y dos meses de edad, tiene una traqueostomía y una gastrostomía para ayudarle a respirar y a comer; en la capital se encuentra con sus padres Claudia López López y Juan Barnett Díaz, de 26 y 29 años, respectivamente.



Nayra tiene laringomalacia congénita y encefalopatía; necesita con urgencia un aspirador para facilitarle la respiración, pero su familia no dispone de los recursos necesarios para costearlo, al encontrarse imposibilitados para trabajar en Hermosillo.



A pesar de que han recibido apoyo solidario de algunas instituciones y personas, la cantidad necesaria para comprar el último aparato que necesita no ha sido completada, pues todavía hacen falta, por lo menos, mil 500 pesos.



“Una institución me mandó un nebulizador y estoy batallando todavía para pagar el aspirador, me faltan mil 500 pesos; he andado buscando en las instituciones, me voy caminando sin desayunar, ya ni hambre me da”, contó Claudia, madre de la bebé.



De igual forma, Nayra necesita pañales etapa cuatro, ropa para bebé que tenga abertura al frente para que no estorbe con su gastrostomía y alimento especial Ensure infantil; para apoyarla, se puede encontrar a sus padres entre las 08:00 y las 13:00 horas en el HIES o depositar su aportación económica al número de tarjeta Oxxo 4766 8409 1831 2997.



Nayra se encuentra hospitalizada en la cama 341 de Terapia Intermedia, en el tercer piso del Hospital Infantil del Estado de Sonora.