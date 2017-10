Sólo 5 años como máximo debe pasar menor encerrado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La medida de internamiento, como lo establece la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, debe ser una medida extrema, afirmó el magistrado Gabriel García Correa.



"Las medidas dependen del juez pero debe sujetarse a lo que marca la ley", refiere, "el artículo 145 marca la medida de internamiento como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, pero también te marca algo muy interesante, que la duración máxima de las medida de sanción de internamiento no debe ser mayor a cinco años".



El magistrado del Primer Tribunal Unitario Regional de Circuito Especializado en Justicia para Adolescentes recordó que la Ley Estatal para Adolescentes marcaba siete años de internamiento, pero la ley nacional la redujo.



Esta es otra medida que benefició a los adolescentes, pues los menores sentenciados con la ley anterior y que alcanzaban la sanción de siete años, dijo, pudieron solicitar adecuar su sentencia a cinco años como lo señala la actual legislación.



"Si hay algún menor sentenciado por un delito que antes implicaba internamiento y ahora no lo implica, él puede solicitar lo que se llama una adecuación del delito o de la pena a la nueva ley, porque se aplica retroactiva la ley en beneficio de acuerdo al articulo 14 constitucional", refirió el funcionario.



Sí se han estado pidiendo adecuaciones por parte de los menores que fueron sentenciados con la ley anterior, indicó, es parte de los derechos que tienen y que también se aplica en adultos.



MEDIOS ALTERNATIVOS



La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes le apuesta también a los medios alternativos de solución de controversias, que consiste en negociar o conciliar, punto que ayudó para que los centros de internamiento redujeran el número de adolescentes, reveló García Correa.



"La idea es que los asuntos no lleguen a juicio sino que se concilien", aseveró el magistrado, "es un nuevo mecanismo que trae el nuevo sistema, esa mediación, esos acuerdos reparatorios también vienen en la ley del menor y también se están aplicando".



ASEGURA DAN SEGUIMIENTO



El magistrado resaltaque los menores que cometen conductas tipificadas como delito y que son entregados a sus familias, tienen un seguimiento por parte del Itama.



"A los muchachos que no los puedas internar, se le encontrará culpables y se les vigilará", subrayó García Correa, "a los papás se les obliga a llevarlos (a consulta), se trabaja en todos los aspectos, incluso se tiene un programa contra las drogas...".



Manifestó que el Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medidas para Adolescentes tiene un equipo multidisciplinario que analiza los problemas que enfrenta el menor, es decir, determina qué llevó al adolescente a delinquir.



VE FALLAS EN EL SISTEMA



Para el abogado Lorenzo Ramos Félix, el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes presenta una falla sistémica derivada de la falta de entrenamiento y capacitación de los operadores jurídicos de la materia.



"Cada vez se invita más con esta desidia del sistema, con esta inoperancia del sistema, se invita más a otros adolescentes, que no están influidos por factores criminógenos, a delinquir", afirmó.



En el 2005 se modificó la Constitución para establecer en el artículo 18 de la Constitución el llamado sistema de justicia para adolescentes, dijo, pero esto no se legisló hasta el año pasado, en junio de 2016.



"En ese lapso, entre 2005 y 2016, en los 11 años, no se produjo lo que uno hubiera esperado", refiere, "un proceso de capacitación de los protagonistas del proceso de justicia penal para adolescentes".



¿Cuál es el resultado?, se preguntó.



Se tiene personal especializado pero nada más en papel, aseguró Ramos Félix, no hay tal especialización y la responsabilidad de los órganos a los cuales pertenecen debieron haber capacitado a los encargados y no lo hicieron.



"La capacitación se da sobre la marcha, y sobre la marcha, cuando tú aprendes por ejemplo a conducir y no sabes conducir, si te sueltan un vehículo o vas conduciendo sin saber nada, lo más probable es que pasen algunos hechos desagradables o peligrosos", subrayó el abogado.



¿Qué resulta?, se cuestionó:



"El sistema pretende ser tan garantista con los adolescentes que más tardan en cometer un delito que en salir", aseveró, "y eso genera consecuencias delicadas".



El abogado sonorense se pronunció por una revisión a la ley que creó la justicia para adolescentes, pues hay figuras, como la reincidencia, que desaparecieron y debieron haberse tomado en cuenta.



DETALLES POR CENTRO



El Itama detalla que hasta junio el Centro Intermedio albergaba a 31 menores por homicidio, 30 por robo agravado y 13 contra la salud; en el Centro de Cócorit 20 estaban por robo agravado, siete por homicidio y seis acusados por delitos contra la salud.



En San Luis Río Colorado, cita el Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medidas para Adolescentes, 11 estaban internos por robo agravado, seis por asesinato y siete acusados de delitos contra la salud.



La Granja Marco Antonio Salazar tenía hasta junio a 3 por robo agravado, tres por tentativa de homicidio y uno por homicidio; en la Granja San Antonio tenía tres por homicidio, dos por hurto agravado y uno contra la salud.



LEGITIMAN INTERNAMIENTO



Por mayoría, en mayo de este año, la Suprema Corte de Justicia avaló la Ley General del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, vigente desde 2016, en las fracciones que prevén el internamiento preventivo de mayores de 14 años y menores de 18.



Puede ser aplicado excepcionalmente, sujeto a revisión mensual por el juez, y solamente en caso de homicidio calificado, narcotráfico, delincuencia organizada, terrorismo, extorsión agravada, violación, lesiones graves, trata de personas y robo con violencia.



Y es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos había afirmado que el artículo 18 de la Constitución solo preveía el internamiento como sanción para menores ya declarados culpables, pero no como medida cautelar similar a la prisión preventiva que existe para los adultos.



El organismo también pidió eliminar las referencias en la ley al término "prisión preventiva", que aparece varias veces en el texto, aparentemente por descuido del Congreso, aunque los magistrados decidieron no modificarlo.



Cabe mencionar que la ley, que es aplicable a todos los ilícitos cometidos por menores a nivel nacional, contempla como sanción máxima el internamiento de tres años, para mayores de 14 años y menores de 16 declarados responsables, y de cinco años para mayores de 16 y menores de 18.



LOS ENTREGAN A FAMILIARES



Entre 2014 y 2017 un total de 958 adolescentes que cometieron delito han quedado bajo la responsabilidad de sus padres o familiares en diferentes municipios.



Del total, Hermosillo ocupó el primer lugar con 461 jóvenes, de los cuales 185 fueron en 2014, 186 en 2015, 84 el año pasado y seis hasta junio de este año.



Los delitos más comunes fueron por robo agravado, contra la salud, lesiones y portación de arma prohibida.



Le siguió el Sur del Estado con 308 adolescentes, en los municipios Cajeme, Benito Juárez y San Ignacio Río Muerto; el robo agravado, contra la salud y abusos deshonestos, las faltas más recurrentes.



Hay 78 adolescentes de San Luis Río Colorado, Caborca y Puerto Peñasco que están a disposición de sus familiares o papás.



El robo agravado, abusos deshonestos y contra la salud fueron las faltas más comunes que cometieron los pequeños.



CONSTITUCIONAL EL RESGUARDO



En mayo de este año la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró Constitucional la figura del resguardo domiciliario para menores de edad acusados de un delito, que aún no han sido declarados culpables.



El resguardo es sólo una de varias medidas cautelares, que también contemplan brazalete electrónico, prohibiciones de abandonar el País o una localidad, de acercarse a ciertos lugares o de ver a ciertas personas, entre otras.



El debate del tema entre los magistrados fue cerrado ya que la Ley General del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes no establece reglas específicas sobre el resguardo domiciliario, su duración, sus modos de ejecución, ni las obligaciones de los involucrados, sino que deja estos temas a discreción de los jueces especializados.



Pide adolescente aplicar lo que aprendieron



Que apliquen lo que se les enseñó en el Centro Intermedio y las acciones positivas que recibieron, fue el mensaje que dio Alan, de 19 años, a quienes han tenido la oportunidad de ser beneficiados con el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.



"Que aprovechen todo lo que les enseñan, aquí te enseñan muchas cosas, pero duele mucho de que a muchos no les gusta aprender y a muchos no les interesa...", señaló.



Alan se encuentra en el Centro Intermedio desde octubre de 2015, luego de ser acusado de cometer un delito grave en Nogales.



"Es muy importante que aprendan y lo apliquen tanto aquí como afuera", dijo.



Para los adolescentes que tienen en su mente delinquir, Alan les mandó un mensaje:



"Que piensen las cosas, igual entran y salen, siempre pasa lo mismo, entrando y saliendo es tiempo perdido".