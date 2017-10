Carecen hogares de Navojoa de medidas contra incendios

Navojoa(GH)

Es necesario que la gente tenga más cultura de la prevención de accidentes en el hogar pues el 99% de las casas en Navojoa no tienen sistemas ni medidas de de seguridad necesarias en caso de incendios.



"Es raro ver que en las casas tengan detectores de humo, extintores, salidas de emergencia y todo lo básico para prevenir y enfrentar incendios", abundó.



Además de no contar con las medidas de seguridad, dijo, la mayoría de las personas no cambian el cableado eléctrico cuando éste cumple su vida útil y está razón es la principal causa de incendios.



"Con el calor y el uso de los aires acondicionados los cableados se calientan y sin salidas de emergencia, extintores, detectores de humo y otras medidas de seguridad, los adultos y los niños quedan vulnerables", advirtió.



En temporada de calor se corre mayor riesgo, aseveró, pues es cuando se saturan las conexiones eléctricas.



"Antes de abril estábamos recibiendo 5 llamados al día pero ahora recibimos 10, la mayoría es por maleza, pastos secos producto de la sequía", precisó.



Por último, enfatizó que reforzarán las supervisiones en los hogares y guarderías de la ciudad para detectar puntos de riesgo.