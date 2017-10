Dejan menores infractores centros de reclusión

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La aplicación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes ocasionó que al menos 228 menores acusados de diferentes delitos, abandonaran los centros de internamiento en los últimos años.



El magistrado del Primer Tribunal Unitario Regional de Circuito Especializado en Justicia para Adolescentes, Gabriel García Correa, explicó que a partir de junio del año pasado no todas las conductas tipificadas como delito cometidas por los menores alcanzan internamiento.



Los delitos que sí ameritan prisión sonsecuestro, contra la salud, homicidio doloso, lesiones dolosas que pongan en peligro la vida o dejen incapacidad permanente en la persona y el robo con violencia, entre otros.



El Itama, con datos obtenidos a través de la Ley de Transparencia, precisa que de 407 menores que estaban internados en seis centros de tratamiento en 2014 por conductas más recurrentes como el homicidio, robo agravado o drogas, se redujo a 179 a junio de este año.



Del total de internos en 2017 en los centros de internamiento, 66 están por robo agravado, 49 por homicidio, 27 por delito contra la salud, tres por tentativa de homicidio, uno por violación y otro más por robo de hidrocarburo.



Para el abogado Lorenzo Ramos, el Sistema Inde Justicia para Adolescentes presenta una falla sistémica derivada de la falta de entrenamiento y capacitación de los operadores jurídicos de la materia.



"Cada vez se invita más con esta desidia del sistema, con esta inoperancia, se invita más a otros adolescentes, que no están influidos por factores criminógenos, a delinquir", afirmó.



En 2005 se modificó la Constitución para establecer el sistema para adolescentes, recordó, pero esto no se legisló hasta junio del año pasado.