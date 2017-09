Observaciones de cuenta pública deberán ser solventadas en 30 días

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las entidades, dependencias y municipios tienen un plazo de 30 días hábiles para responder a las observaciones de la cuenta pública, informó el titular del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF).



Jesús Ramón Moya Grijalva indicó que después el ISAF tiene 120 días para hacer la revisión y que de permanecer sin solventarse las observaciones señaladas, se debe iniciar un proceso administrativo.



Detalló que si se detecta una falta no grave se turna a las contralorías municipales para que establezcan la sanción; pero si es una falta grave se entrega a la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS).



"Nosotros no aplicamos sanciones, en la modificación que se hizo a la ley ya el ISAF no puede aplicar sanciones y sólo puede iniciar los procedimientos", explicó el auditor mayor.



El pasado 30 de agosto el Moya Grijalva detalló que el ISAF hizo 574 observaciones a la cuenta pública de 2016 de Gobierno del Estado, dependencias y órganos autónomos, de las cuales 201 quedaban por solventar.



Para el caso de los 72 municipios precisó que se sumaron 2 mil 189 observaciones, de la cuales se solventaron 248, y quedaban pendientes mil 941.