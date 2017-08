Necesitan bomberos equipo y prestaciones

CABORCA, Sonora(GH)

A pesar de la falta de equipo, y en algunos casos hasta de un cuartel, los bomberos de Altar, Nogales, Caborca, Esqueda y Agua Prieta enfrentan los peligros que conlleva su labor.



Pese a las carencias que a diario enfrentan, los voluntarios de Bomberos de Altar tienen la misión de hacer de ésta una institución que perdure para beneficio de la gente del Río Altar.



Alejandro Hernández, actual titular de Bomberos de Altar, fue el encargado de revivir esta institución en septiembre del año pasado, pues había esta inoperante desde hace aproximadamente ocho años.



Esta institución no cuenta con cuartel o base operativa, y se reúnen en la casa de Alejandro los apenas cuatro voluntarios, es decir no reciben paga por sus servicios.



"Nos juntamos ahí en un corral amplio que tengo, por que sí hace muchísima falta (un cuartel), eso hace que muchos no se queden en el grupo por que falta formalidad", consideró.



Indicó que la institución ha operado este año con apoyo del Ayuntamiento, que les brinda combustible y les apoyan con lo que se requiera, además de donativos de la ciudadanía, pues no están inscritos en el patronato estatal de bomberos y no reciben aportaciones por reemplazamiento o apoyos de esa índole.



"Bomberos no tiene absolutamente nada de paga", afirmó, "no contamos con quijada de la vida, tenemos unos tanques, de los más viejitos, sí contamos con los trajes personales pero hay unos que no traen botas, estamos incompletos la verdad".



REQUIEREN PRESTACIONES



Aun con los apoyos de instituciones, organismos y sociedad civil que recibe el Departamento de Bomberos de Ures, estos no son suficientes para los gastos diarios de la institución ni para el sostenimiento de los elementos.



Luis Claudio Martínez Ibarra, comandante de Bomberos y responsable de la Unidad Municipal de Protección Civil de Ures, expresó que el apoyo económico a los elementos y la seguridad social, son las principales necesidades.



Con seis elementos de base, tres voluntarios y un comandante, el cuerpo de Bomberos del municipio brinda servicio a cinco municipios de la zona, por lo que el pago que reciben es mínimo en comparación al trabajo que realizan. Sólo un integrante tiene Seguro Social.



"Somos seis elementos y un servidor, los seis con un apoyo de 2 mil 500 pesos quincenales y el comandante 3 mil pesos, realmente no es un pago, es un apoyo de parte del Ayuntamiento", explicó.



Los bomberos ofrecen el servicio en la carretera federal 14 desde Topahue hasta Mazocahui y en la carretera estatal desde Pueblo de Álamos y Nácori Chico hasta Rayón y Opodepe, las 24 horas del día, los 365 días del año, divididos en turnos de 12 horas.



DE LAS MÁS ANTIGUAS



El Cuerpo de Bomberos Gustavo L. Manríquez es la primera institución creada en Sonora y tercero con mayor antigüedad en toda la República luego de las estaciones formadas en Veracruz y Ciudad de México.



"Somos padrinos de todos los cuerpos de Bomberos de Sonora y esto es gracias a mucha gente valiosa que ha entregado su vida por la comunidad, somos un Cuerpo de Bomberos autónomo y voluntarios", comentó el jefe de Bomberos de Nogales, Manuel Hernández Domínguez.



"En Nogales tenemos una estadística de atención a emergencias de 2 mil 300 a 2 mil 600 servicios que hacemos por año, desde incendios estructurales, de vehículos, fugas de gas, servicios pre hospitalarios.



"También contingencias de materiales peligrosos, accidentes vehiculares, panales de abajas, incendios forestales, rescates en los arroyos y hasta bajamos gatos de los postes y todo tipo de servicio que hacemos en las cinco estaciones", dijo.



FALTA MÁS EQUIPO



Herramientas de rescate, una pipa de agua más y reparar las unidades bomberas que constantemente sufren averías son de las principales necesidades de Bomberos de Caborca, reconoció Carlos Abel Méndez Quijada.



Todo el equipamiento de bomberos es muy caro, dijo el comandante, y aunque en Caborca se está mejor que en muchos otros municipios, siempre se requieren de más y mejores herramientas para apoyar a la comunidad, pues los recursos son limitados.



El equipo de rescate de altura es otra de sus necesidades, pues solo tienen para que dos bomberos realicen esta labor, pero puede ocurrir una situación en la que sea necesaria la colaboración de más "tragahumo" en las alturas.



"En cuestión de unidades se ven bien, bonitas, pero tienen muchas fallas, son unidades electrónicas, unidades que ya necesitan mecánicos especiales, ahorita tenemos problemas con dos unidades, que tienen que ver con lo electrónico, tiene que venir gente desde Tijuana para poderlas componer", añadió.



SIN CUARTEL



A dos años de su formación bomberos de Esqueda siguen trabajando sin un cuartel, lo que dificulta el trabajo que los ocho bomberos voluntarios realizan día a día.



En el Corralón Municipal se mantienen las tres unidades que poseen, una de ellas una ambulancia, y se mantienen comunicados por medio de un grupo de WhatsApp.



En caso de emergencia, los bomberos se trasladan en sus vehículos particulares hasta el Corralón donde están las llaves de las unidades y en éstas, están los trajes que se ponen para combatir el fuego.



El segundo comandante de Bomberos Fidel Cruz Gómez López mencionó que llegar a una emergencia a cualquier bombero con cuartel le lleva tres minutos, pero a ellos les lleva por lo menos ocho.



"Cuando nos hablan son cinco minutos en poder llegar hasta acá, más tres minutos en podernos cambiar, son ocho y entonces ese es tiempo muy valioso para poder llegar a una emergencia", expresó.



SÍ TIENEN EQUIPO



Con el equipo necesario para atender emergencias y los trajes suficientes para los 33 bomberos de las dos estaciones, trabaja el Cuerpo de Bomberos de Agua Prieta.



El presidente del Patronato de Bomberos Marcus Vinicius Ornelas Quesada, indicó que de los 33 bomberos, 10 reciben un salario y están inscritos en el IMSS.



Los rangos salariales van de los 6 mil hasta los 9 mil pesos, lo cual es considerado un sueldo competitivo, ya que se gana más de lo que podría obtenerse en una maquiladora, mencionó Ornelas Quesada.



"A los demás no les pongo porque trabajan en la maquiladora, trabajan en Oomapas, o sea ellos ya tienen empleo entonces a ellos no les tenemos (inscrito en el Seguro Social)", indicó.



El equipo motriz con el que cuentan son cinco bomberas, dos pipas de agua y cuatro camionetas rápidas, aseveró, lo que es suficiente para atender las emergencias.