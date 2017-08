Caborquenses mueren de males cardiacos: Salud

CABORCA, Sonora(GH)

La primera causa de muertes en el Municipio son las enfermedades del corazón, de acuerdo con datos de la Jurisdicción Sanitaria número dos en esta ciudad.



Personal de la dependencia de salud señaló que ésta no solo es problema para los habitantes del Municipio, pues también es la principal causa de muerte en el Estado y a nivel nacional.



Las enfermedades cardiacas tienen mucho que ver con los hábitos, indicaron, por lo que la prevención y buen estilo de vida es la principal herramienta para combatirlas.



Este término no solo engloba los infartos, pues las enfermedades del corazón también incluyen muchas otras como la hipertensión, triglicéridos altos, arritmias, insuficiencias cardiacas, síndrome metabólico, entre otras, explicaron.



En Caborca y dentro de este tipo de enfermedades, identificaron que los infartos son los que más afectan a la ciudadanía.



Advirtieron que la mala alimentación, el no hacer ejercicio, consumir alcohol o tabaco y tener parientes biológicos que lo padezcan, elevan el riesgo de padecer enfermedades del corazón.



Tan solo durante el 2016 y según los registros de esta jurisdicción, en Caborca fallecieron 127 personas por estos padecimientos del corazón, lo que representó casi el 23% de las 574 defunciones registradas.



En el 2015 estas enfermedades también fueron la principal causa de muertes en el Municipio con 112 de las 559 muertes reportadas por el sector salud.



Las otras enfermedades que más matan caborquenses, según la misma dependencia, son la diabetes mellitus, enfermedades del hígado, por virus de inmunodeficiencia human, enfermedades cerebrobasculares, tumores malignos, problemas respiratorios o pulmonares, entre otras.