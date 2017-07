Lucía con su guitarra rosa camina hacia un mejor futuro

NAVOJOA, Sonora(GH)

A diario Lucía Espinoza camina dos horas desde Guaymitas al casco urbano de Navojoa para tocar en los restaurantes o cruceros de la ciudad y reunir dinero para pagar sus estudios.



La joven de 22 años de edad manifestó que pese a que la mayoría de las mujeres de su pueblo indígena terminan dedicadas al hogar sin estudiar, ella quiere cambiar su destino.



“Me gusta mucho tocar, cantar y de aquí saco dinero para pagarme los estudios, ya voy en los semestres intermedios de la carrera de Sicología en el Itson”, abundó, “es difícil caminar tanto todos los días por el calor, pero es la manera que encontré de salir adelante”.



Aferrada a una guitarra rosa, toca con fuerza las notas que musicales que le dan para vivir, pese a la discriminación y la violencia que se vive en las comunidades rurales.



“Hay veces que se me hace noche y camino sola, si hay a veces discriminación y violencia pero yo quiero salir adelante”, expresó, “quiero superarme y ayudar a mi comunidad.



La joven externó que eligió obtener ingresos con el arte ya que en otros trabajos pagan muy poco por muchas horas de ardua labor.



“Aprendí a tocar la guitarra viendo a mi ex cuñado y practicando fue como logré aprender”, recordó, “vivo con mi mamá y no la mantengo pero al menos ella no corré con mis gastos”.



En la localidad hay 669 hombres y 632 mujeres. El 21.37% de la población es indígena, y el 7.23% de los habitantes habla una lengua indígena.



El 0.00% de la población habla una lengua indígena y no habla español.



El 36.05% de la población mayor de 12 años está ocupada laboralmente; 52.47% de hombres y 18.67% de mujeres.