"Millennials" en su vejez no vivirán de su pensión

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Roberto recién consiguió su primer empleo formal hace unos meses, tiene apenas los 24 años cumplidos y hace un año concluyó su carrera como licenciado en Derecho. Piensa estar unos dos o tres años en este empleo.



El joven pertenece a la Generación Y conocida mejor como la de los "millennials", nacidos aproximadamente entre 1983 y finales de los 90. Asegura que el tiempo que esté en este trabajo ahorrará para pagarse una maestría.



"Conseguí en el área jurídica de una empresa aquí (en Hermosillo), pero mi tirada es aventarme la maestría porque lo que me gusta es la academia, quiero dar clases, pero pues hace falta estar más preparado", refirió.



Él es uno de los más de 700 mil sonorenses que según el Inegi se ubican en ese grupo de edad en el Estado, de los cuales están empleados alrededor del 40%.



De acuerdo con expertos en seguridad social, los señalamientos en el camino hacia el retiro laboral de quienes integran esta generación no están siendo observados por lo que se espera un final no muy halagüeño.



"Si los millennial no encuentran un buen esquema de incorporación, si no encuentran un lugar apropiado que los escuche, los capitalice, los aproveche, vamos a tener enfrente una enorme cantidad de jóvenes que pronto van a salir a la calle a reclamar respuestas", explicó Ciro Montalvo Corral.



Para el especialista en seguridad social y catedrático de la Universidad de Sonora es urgente que los jóvenes cambien su política de consumo y generen más ahorro, porque les tocarán tiempos donde el Gobierno no tendrá recursos para subsidiar su retiro.



El futuro se complica, expuso, si se considera que actualmente en Sonora el 30% de la población total se ubica en el grupo de edad de entre los 15 y los 29 años de edad. De ellos, los que tienen empleo, el 60% ganan tres o menos salarios mínimos.



"Muchachos que traen maestría y doctorado se andan empleando por 10 mil pesos, 15 mil pesos, y obviamente esa circunstancia de crisis laboral, de capacidad de absorción limitada del mercado.



"Con salarios precarios, alta rotación por el asunto del outsorcing, para no crear plazas, ya no se genera la carrera laboral de largo plazo que tenían sus padres, se siente una incapacidad del Estado para poder cubrir a estos jóvenes", resaltó el académico



Es el caso de Arianna, tiene 28 años de edad, estudió Economía y Finanzas en Ciudad Obregón, tiene una maestría en Administración y nunca ha tenido un empleo fijo, trabaja como consultora con varias firmas financieras.



Sabe inglés y dice que su sueño es aprender el mandarín pues siempre le ha llamado la atención el continente asiático, su próximo viaje planea hacerlo a China, luego de haber estado en Japón como parte de un programa de estudios.



"Obvio que sí ahorro un poco pero más bien es para mis viajes o mis cosas, mi ropa, me gustaría sacar un carro nuevo, ando viendo si me alcanza, mis papás de vez en cuando me dan algo, pero ya me da como penita pedirles", enfatizó.



La generación "millenial", expresó Montalvo Corral, tiene varias características que inciden en que se preocupen poco por el ahorro y su vejez, la cual será más amplia pues se estima una esperanza de vida para ellos de poco más de 80 años.



LOS "Y"



Destacó que los "Y" tienen como peculiaridades que son altamente calificados en especial quienes provienen de clases medias y altas, son inquietos, irreverentes, de gusto por romper esquemas y como son resultado de una crisis de expectativas, sienten que tienen el derecho a romper paradigmas.



"Se sienten necesarios, entonces lo que vemos es un segmento de la población muy inquieto, por tanto, no duran en los trabajos, todo cuestionan, no identifican claramente a la autoridad", resaltó.



El asunto de las pensiones y el bajo nivel de ahorro de los jóvenes, dijo, es una bomba de tiempo porque el bono demográfico que ellos representan no está siendo aprovechado para generar mayor productividad y riqueza, en tanto que el número de adultos en edad de retiro está en aumento.



"Estos muchachos van a tener que ser altamente profesionales, productivos, muy cuidadosos con sus esquemas de gasto futuro, para crear fondos de protección financiera que les permitan acceder a pensiones, a un fondo de servicios médicos cuando menos digno y a la vivienda", refirió.



DIFÍCIL EL RETIRO DIGNO



Homero Monreal González, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas explicó que el escenario es crítico por dos situaciones: Bajo ahorro y esquemas de contratación que no generan fondos necesarios para un retiro digno.



"Los expertos que en este momento están en el Gobierno y en la iniciativa privada han dicho que viene una cruda moral muy grande para estos jóvenes en 25 o 30 años más que es cuando se estarían retirando, porque no tienen la cultura ni del ahorro ni de la adquisición de patrimonio", aseguró.



Otra de las malas noticias para los "millennials", comentó, es que la pirámide de recaudación de pensiones está a la inversa; cada vez son más las personas que están llegando a la edad de jubilación y menos los que contribuyen con recursos.



"De lo que no se están dando cuenta ellos es que al no generar sus propios ahorros para sus pensiones, a la edad de 60-65 años, cuando se quieran retirar, no sólo no la van a tener, sino que van a tener que cargar con la pensión de sus padres", citó.



HACER CONCIENCIA



Parte de la tarea social de los agentes que integran la Amasfac, dijo, es concientizar sobre la compra de seguros y el ahorro para un futuro más o menos resuelto, por lo que llevan pláticas a preparatorias y universidad, pero creen que son poco escuchados.



"Nosotros llevamos la cultura del ahorro y la prevención con pláticas sobre seguros a las universidades y a las preparatorias, para que se vayan ellos concientizando, pero no es fácil, nos escuchan, pero no vemos que tomen cartas en el asunto", apuntó.



Los especialistas coincidieron en que hay varias acciones que se pueden tomar para remediar la situación, pero invariablemente, la primera de ellas es el ahorro.



Montalvo Corral añadió que se pueden ensayar mecanismos de inserción exitosa en las instituciones del Estado, donde los jóvenes logren espacios que les permitan participar en la toma de decisiones respecto a su futuro.



"La otra es seguirse sobrecalificando desde el punto de vista educativo, profesional y técnico y seguir incursionando en la diversificación, flexibilizarse", recomendó.



El reto de los "millennial", expuso, es comenzar a ahorrar más temprano y desarrolla una cultura de cuidado del consumo que les permita ahorrar una cantidad aún mayor de la que ahorraron sus padres y abuelos.



Monreal González sugirió la compra de un seguro especial para el retiro, que permite tener un colchón de dinero para el retiro con intereses más altos que otros instrumentos financieros que hay en el mercado, o la compra de bienes inmuebles.