Peligra futuro económico de 'millennials'

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El futuro económico de los "millennials", segmento de la población entre 20 y 35 años de edad, no es bueno y se encuentra amenazado.



Según expertos en seguridad social y en manejo de afores y pensiones, la población de sonorenses que integran este grupo de edad abarca cerca del 50% de la población laboral en el Estado, y quienes están empleados, más del 60% ganan menos de tres salarios mínimos.



Pero además existe otra conjunción de fuerzas personales, de la economía y del mercado de trabajo que inciden en que habrá un futuro inestable: Los jóvenes tienen un nivel de ahorro muy bajo, que ronda el 5% de sus ingresos.



MALA COMBINACIÓN



El bajo ahorro combinado con una situación económica de escaso crecimiento que no avala la generación de empleos bien pagados, el cambio en los esquemas de trabajo tradicionales por la informalidad, el outsourcing y los trabajos "freelance" agravan la situación.



"Es una mezcla donde el mercado no genera condiciones de estabilidad y no genera condiciones para quedarse largo tiempo (en un trabajo), la otra es que ellos mismos son altamente inestables en términos de expectativas laborales", explicó Ciro Montalvo Corral, especialista en seguridad social de la Unison.



El sistema actual de pensiones en México, expuso, requiere que se laboren al menos 25 años para poder obtener una pensión que estará mayormente conformada por lo que el trabajador haya ahorrado durante su vida productiva y no por subsidios del Gobierno.



Homero Monreal González, presidente nacional de la Asociación Mexicana de agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac), indicó que la pirámide de recaudación para pensiones está a la inversa, donde cada vez hay más personas en la edad de jubilación y menos trabajadores contribuyendo.



"La recomendación", agregó, "es que piensen en su futuro porque el tiempo llega más pronto de lo que uno lo espera".