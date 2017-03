Causa polémica y coincidencias el proyecto de la desaladora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Coincidencias y polémica generó el proyecto anunciado por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano de construir una desaladora que suministre agua a los municipios de Guaymas y Empalme, y un futuro no muy lejano a Hermosillo.Las redes sociales, principalmente en Facebook y Twitter, los ciudadanos cuestionaron el costo que tendría el metro cúbico ya puesto en los hogares y la atención que se debe tener en la licitación.Entre los diputados locales, por ejemplo, la opinión fue dividida; los legisladores de oposición señalaron que el proyecto se tendría que analizar a detalle. Moisés Gómez Reyna , diputado del blanquiazul, señaló que el proyecto de la desaladora será revisado y analizado desde diferentes perspectivas con el propósito de tomar la mejor decisión para los sonorenses.Debido a que el agua es un derecho humano, Carlos Alberto León García, diputado de Movimiento Ciudadano , refirió que es obligación de los gobiernos buscar soluciones a los problemas de desabasto, pero este proyecto será analizado.El diputado de Morena, José Ángel Rochín López, indicó que la desaladora representa un proyecto ambicioso que además de beneficiar a la ciudadanía de Guaymas y Empalme también sería un detonante de la economía de la región a través de la agricultura.Para David Palafox Celaya, diputado del PRI, el proyecto de inversión a través de una alianza público-privada representa una manera de garantizar una obra que su costo sea inferior al beneficio que otorgará a la ciudadanía.Con el objetivo de llevar beneficios a la ciudadanía aún en situaciones de crisis financieras, el diputado de Nueva Alianza, Fermín Trujillo Fuentes, puntualizó que la alianza público-privada es una nueva ruta para realizar obras estratégicas en momentos donde la economía no es fuerte.La propuesta de la Desaladora Sonora es positiva para la sociedad siempre y cuando sea una opción rentable y no represente un incremento en el costo del servicio, coincidieron empresarios de la entidad.Marcelo Meouchi Tirado, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Sonora Norte, expresó:"El agua debe ser accesible para el ciudadano y para el desarrollo industrial y comercial; la inversión que se haga (debe ser) una inversión rentable, no se puede tener una inversión que no sea autosustentable", resaltó.Santiago Gluyas, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en Sonora, apuntó que la Desaladora Sonora es bienvenida siempre y cuando no represente un costo alto.Eduardo Barajas, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Hermosillo, manifestó que el proyecto representa una buena oportunidad para el desarrollo de la región."La desaladora sería un costo más agresivo, mucho más fuerte comparado con el acueducto del Novillo, el Independencia, por lo que es absolutamente negativa una desaladora para Hermosillo", comentó Ignacio Peinado Luna, líder de la Unión de Usuarios.El proyecto de la planta desaladora que propuso la Gobernadora del Estado deberá tener a consideración de dónde se va a extraer el agua, dónde se va a descargar el desecho y el aspecto económico, aseveró Nicolás Pineda Pablos.El investigador de El Colegio de Sonora dijo que esta iniciativa es una buena solución para la situación de disponibilidad de agua en esta zona, pero que es importante tener antes un estudio de impacto ambiental."Es un proyecto que ha sido largamente anunciado y pensado, considero que es conveniente y necesario, hay que tener tres consideraciones la primera es ver de dónde se va a extraer el agua", recalcó.Aunque hace cerca de 20 años se construyó un acueducto que llevaba agua del Río Yaqui a Guaymas y Empalme, detalló que aún se tienen muchas limitaciones en materia del suministro de agua.El desabasto de agua en Guaymas debe atenderse de manera urgente, señaló el alcalde Lorenzo de Cima Dworak a través de un comunicado, quien dijo que espera se cumplan a la brevedad los trámites necesarios para iniciar la construcción de la desaladora que acabará con ese problema."Guaymas es el Municipio con mayor desabasto en todo el estado de Sonora, es necesario entrarle a esa prioridad (la desaladora), lo importante es que va por buen camino, que hay dinero y hay que entrarle todos en conjunto", manifestó el alcalde.El alcalde de Empalme, Carlos Enrique Gómez Cota, expuso que este proyecto elevará la capacidad del Municipio para hacerle frente a las empresas que vienen a instalarse en los siguientes meses y generarán más de 6 mil empleos."Agradecemos a la Gobernadora por esta gestión tan importante para Empalme y Guaymas, porque no sólo permitirá el desarrollo de nuestra región, sino también va a satisfacer el suministro en cada uno de los hogares de nuestro Municipio, estamos muy contentos porque vienen cosas muy buenas en los siguientes meses", acotó.Con la operación de la desaladora que abastecerá 200 litros por segundo, en una primera etapa a Guaymas y Empalme, los municipios serán vistos como ciudades viables de crecimiento y desarrollo, coincidieron empresarios.El representante de la Canadevi en la región, Ramiro Páez Cruz, aseguró que esta obra resolverá el problema de la escasez de agua que enfrentan los ciudadanos y serán atractivas a la inversión de diferentes rubros empresariales.Los costos del líquido, destacó, podrían ser más elevados que los que ofrece hoy día la Comisión Estatal del Agua, pero los guaymenses y empalmenses deberán adaptarse al cambio por los beneficios que se verán reflejados en la comunidad.Esteban Terrazas Aguirre, integrante de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turìsticos, que este proyecto hará más prósperos a ambos municipios y atraerá la atención de inversionistas de diferentes rubros.Consideró que a la par de esta obra debería de incluirse la construcción de plantas tratadoras residuales.