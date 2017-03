Cananenses sufren desabasto de agua

Cananea(GH)

Durante periodos considerables los cananenses se quedan sin el servicio de agua, sin previo aviso, lo que les ocasiona problemas, coincidieron varios habitantes de la ciudad minera.



Irma Bermúdez, habitante de la colonia El Llanito, mencionó que desde las 21:00 horas en su casa no hay servicio de agua potable y se reestablece hasta la mañana siguiente.



Este tipo de situaciones ocurre por lo regular cuando llega la temporada de calor, expresó, pero desde la semana pasada es cuando comenzaron a quedarse sin el servicio durante las noches.



Francisco Domínguez es habitante de la colonia Cananea Vieja y aseguró que desde hace dos meses el servicio de agua potable se va durante las mañanas y regresa sólo por poco tiempo durante la tarde.



Lo único que los ayuda a enfrentar este problema es que cuentan con un tinaco, comentó, y hasta el momento no han recibido información de parte de la Comisión Estatal del Agua (CEA) sobre esta situación.



Otra persona quien prefirió no proporcionar su nombre, y que vive en el fraccionamiento Mártires de Cananea, mencionó que en su casa estuvieron sin el servicio de agua durante las mañanas la semana pasada, sin previo aviso.



Se trató de contactar al administrador de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Omar Córdova, durante dos días para saber cuál es el problema de abasto de agua, pero repetidamente se afirmó en su oficina que estaba en una reunión.