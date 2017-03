Piden cuidar transparencia de desaladora

(GH)

Aunque la iniciativa de una desaladora para proveer de agua a Guaymas, Empalme y en un futuro a Hermosillo y otras regiones es vista como positiva, líderes de diversos sectores y expertos piden cuidar la transparencia, los costos y el impacto ambiental.Para diputados del PRI y PAN se deberán trasparentar los recursos de la obra en caso de que el Congreso de Estado apruebe su construcción.En todas las obras en las que se destinen recursos del erario público, sin importar el monto, se debe privilegiar la transparencia y rendición de cuentas. Moisés Gómez Reyna , diputado por el PAN, subrayó que se debe tomar en cuenta la participación de expertos y de organismos públicos que vigilen de manera minuciosa y garanticen el uso correcto de los recursos económicos."Aunque en las obras se destinen 300 millones de pesos, 100 o sólo 25 pesos siempre hay que hacerlo de cara a la ciudadanía con transparencia", manifestó.El diputado del PRI, David Palafox Celaya, refirió que en caso de aprobación la desaladora sería construida con la implementación del sistema de gobierno abierto."El tema de transparencia ha sido un común denominador en temas de licitación y procesos de adjudicación de contratos de cualquier índole", apuntó.El investigador de El Colegio de Sonora, Nicolás Pineda Pablos, dijo que esta iniciativa es una buena solución para la situación de disponibilidad de agua en esta zona, pero que es importante tener antes un estudio de impacto ambiental."Es un proyecto que ha sido largamente anunciado y pensado, considero que es conveniente y necesario, hay que tener tres consideraciones la primera es ver de dónde se va a extraer el agua", recalcó.Aunque cumple con las expectativas esperadas como proyecto, para solucionar una parte del problema de abastecimiento de agua en Guaymas y Empalme, la desaladora propuesta por el Gobierno del Estado, no solucionará el conflicto en Hermosillo, y por lo tanto no hará prescindir del Acueducto Independencia.La desaladora de 7.5 millones de metros cúbicos anuales, como se planteó por el Gobierno, no servirá ni para abastecer las necesidades totales de Guaymas y Empalme, expuso el investigador del Departamento del Agua y Medio Ambiente en el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), Rodrigo González Enríquez, por lo que es necesario hacerla aún más grande.