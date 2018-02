ASF detalla presuntas irregularidades a Telemax; televisora asegura no hay

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Aunque la Auditoría Superior de la Federación señala presunto daño a la hacienda federal e irregularidades a Telemax en contrataciones con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el director de la televisora asegura que no hay fallas y que son observaciones que serán solventadas.



"No hay ninguna irregularidad, aquí son dos partes las que contrataron, Sedatu y Televisora de Hermosillo, se contrataron servicios, se entregaron y hay actas en donde consta la entrega de todos los productos y servicios que se contrataron", afirmó Daniel Hidalgo Hurtado.



SEÑALAMIENTOS



Entre las anomalías en el convenio, según la revisión de la Cuenta Pública del 2016, el organismo detalla la subcontratación del 100% de los servicios convenidos con Sedatu por 267 millones 721 mil pesos, monto que representó el 98.5% del monto convenido; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público dice que no se pueden celebrar contratos con terceros por un monto que exceda el 49%.