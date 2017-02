Confirman primera muerte por influenza en Sonora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La Secretaría de Salud confirma la primera muerte por influenza.El deceso se presentó en una mujer de 44 años de edad residente de Cajeme.Fiebre de 38°C o más, tos y dolor de cabeza, acompañados de uno o más de los siguientes signos o síntomas:• Escurrimiento nasal• Enrojecimiento nasal• Congestión nasal• Dolor de articulaciones• Dolor muscular• Decaimiento (postración)• Dolor al tragar• Dolor de pecho• Dolor de Estomago• DiarreaEs importante señalar que el orden aquí presentado de los síntomas no necesariamente responde al orden en que aparecen al momento del contagio.En menores de cinco años de edad, la irritabilidad es un signo que sustituye al dolor de cabeza. En personas mayores de 65 años no necesariamente se presenta fiebre.Acudir a la unidad de salud para que el médico le realice un diagnóstico clínico, en caso de ser positivo, sólo el médico deberá indicar la administración de medicamentos antivirales para el tratamiento de la influenza.• Pueden aminorarse y retrasarse la aparición de los síntomas y dificultar el diagnóstico.• Los antibióticos no combaten el virus.• Los antigripales esconden los síntomas.Al no estar enfermo y tomar antivirales, se genera resistencia, es decir no harán efecto cuando el cuerpo lo necesite. Por eso, sólo tendrán que ser prescritos médicamente.En adultos: dificultad para respirar, vómito o diarrea persistente, alteraciones del estado de conciencia, deterioro agudo de la función cardiaca y agravamiento de una enfermedad crónica.• Fiebre superior a 38° y dificultad para respirar• Aumento de la frecuencia respiratoria, niños/as entre 2 y 11 meses: más de 50 respiraciones por minuto. Niños/as entre 1 y 5 años: más de 40 respiraciones por minuto• Rechazo a los alimentos• Irritabilidad y/o convulsiones• Alteraciones del estado de concienciaSi una niña, niño o adulto presenta alguno de estos signos, debe acudir de inmediato al Hospital más cercano.