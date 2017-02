Tiene Junta Universitaria gran responsabilidad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En el marco del proceso de nombramiento del nuevo rector de la Unison, la decisión final corresponde a los 15 miembros de la Junta Universitaria, creada en 1991, cuando se estableció la actual Ley Orgánica Universitaria.



Catorce integrantes oficiales y el actual rector como miembro ex oficio, son los encargados de elegir a quién llevará las riendas de la Alma Máter en el periodo 2017-2021.



El presidente es elegido por los mismos miembros; Jorge Gómez del Campo Laborín es quien actualmente ocupa el cargo.



Al tratarse de un cargo honorífico, los integrates de la Junta no reciben ningún pago.



Los miembros no pueden ser nombrados rector ni ocupar cargos dentro de la administración universitaria; además no deberán haberse desempeñado como dirigentes de partidos políticos, tres años antes de ser nombrados.



La participación del rector en la Junta es igual a la de cualquier otro miembro; únicamente mientras dure su mandato y será sustituido por quien ocupe el cargo.