Investigación aplicada en Unison tendrá fuerte impacto: Sáenz

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El impulso a la investigación aplicada en la Universidad de Sonora para que tenga un fuerte impacto en México, es una de las propuestas de Jorge Sáenz Félix, aspirante a rector de esta institución.



El maestro Sáenz Félix hizo llegar un escrito a los integrantes de la Junta Universitaria en la que explica que el centro de la universidad hacia la sociedad del conocimiento será la investigación aplicada, de manera que los más de 300 investigadores con clase internacional que hay en la institución podrán recibir estímulos económicos importantes derivados de las ventas de patentes y marcas.



Además, señala que de esa forma también se obtendrán recursos para la Unison y el fondo de pensiones y jubilaciones, que es motivo de preocupación e interés para los sindicatos y también para él como aspirante a rector.



"Para ello se reglamentará debidamente este proceso, del que se esperarían ingresos financieros de monto muy significativo", añadió.



Sáenz Félix destacó que cuenta con otros proyectos viables para este objetivo de impulsar la investigación, los cuales se darán dados a conocer próximamente.



TRANSFORMACIÓN



Una transformación radical de la Universidad de Sonora en caso de resultar elegido como rector de la Máxima Casa de Estudios, prometió el aspirante a la Rectoría, Jorge Alberto Sáenz Felix.



En una entrevista para una radiodifusora local, el candidato a dirigir a la Unison manifestó que la institución educativa vive un letargo del cual debe salir.



"En los últimos doce años hay un decaimiento en la vida de la universidad...", afirmó el aspirante a rector.



; los jóvenes estudian para trabajar y cada vez son menos las oportunidades que tienen de trabajar en lo que estudiaron", abundó.



El ex presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos dijo que es necesario adoptar modelos de prácticas de conocimiento de otros países sin dejar de lado la identidad cultural del Estado y el País.



"Tenemos que dar un giro de 180 grados y de ahí trabajar fuertemente en el trabajo de investigación que genera patentes que es un mercado millonario", abundó, "revisaremos todas las carreras para poner al día todas las que tengan demanda".



CARRERAS SIN DEMANDA



Estimó que el 48% de las carreras que ofrece la Alma Máter, no tienen demanda por lo que los jóvenes tienen pocas probabilidades de trabajar para lo que estudiaron.



"Vamos a recortar ofertas de algunas carreras, de ese 48% de carreras que no tienen demandas iremos recortando, cerrando los primeros semestres y sustituirlas por carreras del futuro", destacó.



En el caso del campus Navojoa, el candidato a la rectoría consideró que es la menos atendida y de ganar la atenderá para que no siga reduciéndose la matrícula estudiantil.



"En los últimos tiempos la matrícula estudiantil se ha reducido en más de mil jóvenes", subrayó, "debemos trabajar en reestructurar el sistema educativo".