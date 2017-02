Taxistas aseguran vivir la peor crisis

NAVOJOA, Sonora(GH)

En un 50% disminuyeron los servicios de taxis debido a la crisis derivada por el aumento de los combustibles, señaló José Ramón Talamante Almada.



El integrante de la Unión de Concesionarios de Navojoa aseveró que los taxistas viven la peor crisis en los últimos años por el aumento de la gasolina, la devaluación del peso sobre el dólar y la inflación."Estamos dando en promedio de 7 a 10 servicios al día siendo que antes se daban entre 15 y 20 viajes diarios", precisó, "esperemos que los próximos meses se componga".



Dijo que para aguantar el incremento de la gasolina han intentado subir 10 pesos la tarifa, pero los clientes no han aceptado el incremento."Tratamos de convencer a la gente de que ya es menos la ganancia y de 50 pesos a veces penamos subir a 60 pesos el viaje pero la gente no lo acepta", abundó, "y los entendemos por lo mismo".



Talamante Almada consideró que los taxistas están desprotegidos por los tres niveles de Gobierno ya que no reciben ningún tipo de apoyo.



"Hemos logrado subsistir por nuestra cuenta con lo que nosotros hacemos porque somos un sector muy desprotegido", añadió, "ya estamos resintiendo la crisis y tenemos que adecuarnos a los tiempos duros".



Pidió a la ciudadanía que sigan utilizando los taxis como medio de transporte y que verifiquen que sean unidades seguras provenientes de sitios establecidos.