Advierten que nada detendrá protestas contra el gasolinazo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

"¡Pueblo, escucha, ésta es tu lucha" entonaron durante su marcha los integrantes del movimiento social "No al Gasolinazo Sonora", que salieron a manifestarse por las principales calles de Hermosillo.



En el tercer domingo consecutivo de la megamarcha, se sumaron más simpatizantes que se dicen hartos de tanto abuso y a través de una acción pacifica exigen un "¡Ya basta!".



Entre 30 mil a 40 mil manifestantes, según organizadores, recorrieron alrededor de 4 kilómetros, lanzaron consignas en contra de autoridades de los tres niveles de Gobierno y exigieron su salida al considerar que les fallaron.



Entre sus consignas cambiaron la letra de la canción "En el bosque de la China" de Cepillín, y la adaptaron con críticas mordaces al Gobierno federal.



A SU PASO



La temperatura previa a iniciar la marcha era fresca, pero a los minutos el calor se dejó sentir, aunque éste no fue impedimento para que "No al Gasolinazo Sonora" desarrollara su actividad.



El contingente, como los dos últimos domingos, se concentró en la esquina de los bulevares Gómez Farías y Kino durante la marcha al grito de ¡únete, únete!, fueron sumando cada vez más simpatizantes.



Con cartulinas y mantas de rechazo a las alzas del combustible, llegaron a la plaza Emiliana de Zubeldía, el segundo punto de reunión donde miles más los esperaban.



A las 13:00 horas concluyeron el recorrido en la explanada del Centro de Gobierno en el asta Bandera en donde entonaron el Himno Nacional.



Ante el micrófono se aplaudieron y reconocieron por su nutrida participación y afirmaron no los detendrán.



YA NO MÁS



Salir a las calles, manifestar su molestia y exigir que paren los abusos es un derecho de los ciudadanos, expresó Jesús Sainz Ruiz, quien junto con su hijo Jesús, de 10 años, participó en el movimiento.



"Hay que demostrarle al Gobierno que ya nos dimos cuenta que son unos abusones, nomás nos suben los precios y ellos se llevan el dinero en bonos", comentó Jesús y de inmediato su niño, agregó, "¡y se compran iPhones!"



Beatriz Alcázar, de 78 años, quien durante más de 40 años trabajó en el sector salud como nutrióloga, coincidió en que el pueblo tiene derecho a hacerse escuchar.



"Los políticos se dan unos super salarios y a nosotros mínimos, la vida es cada vez más cara y a nosotros no nos alcanza, nos tienen muertos de hambre", refirió la dama.



La protesta reunió a diferentes generaciones, justo antes de llegar al puente de Luis Encinas y Rosales se observó a Rodrigo Rosas, de 80 años;a América Montoya, con 5 meses de embarazo y su niño León Arturo de 4 años, quienes con cartulina en mano apoyaron la manifestación.



"Ya basta de malos manejos, de malas autoridades, es hora de que luchemos", enfatizó don Rodrigo, quien añadió que con una pensión de 2 mil 500 pesos al mes sólo le alcanza para medio vivir.



Bajo los rayos del Sol la movilización continuó y concluyó en el Centro de Gobierno en donde los asistentes refrendaron su deseo de no parar hasta lograr darle reversa al gasolinazo.