'Toman' miles las calles en contra del gasolinazo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La exigencia de reversa al gasolinazo y la denuncia de abuso por parte de políticos, cobraronayer mayor fuerza en la megamarcha de Hermosillo, la más numerosa de estas protestas.



En el recorrido de cuatro kilómetros desde los bulevares Gómez Farías y Kino hacia el Centro de Gobierno, los ciudadanos llenaron las calles con la participación de más de 30 mil personas, según organizadores.



"Alguien dijo un día que unidos logramos más, que no se nos olvide, hoy es un día histórico, nos informan que somos más de 30 mil personas", subrayó ante el micrófono, María Teresa Salazar.



Los participantes coreaban: "No que no, sí que sí, ya volvimos a salir", para quienes pensaban que se darían por vencidos.



Los integrantes del movimiento social, "No al Gasolinazo Sonora" aseguran que Sonora ya despertó, está en la lucha y no van a parar.



Las manifestaciones en contra del aumento se dieron en ocho comunidades más, entre ellas, Nogales, Ciudad Obregón, Guaymas. Navojoa, Puerto Peñasco y Caborca.