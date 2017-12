Aumenta el tráfico en la México 15

GUAYMAS, Sonora(GH)

Un flujo de poco más de 30 carros por minuto registra la carretera Mexico 15, a la altura del kilómetro 189, de la Guaymas-Ciudad Obregón, en dirección de Norte a Sur.



Aunque el tramo desde Empalme hasta Las Guásimas es de un solo sentido, en diferentes cuerpos de la carretera, no se ha congestionado el tráfico en esta zona, pero si se ha observado a conductores que no respetan los señalamientos y límites de velocidad.



De acuerdo a los vendedores de marisco de la zona, en la tarde es cuando el flujo de paisanos aumenta hasta 70 o 80 carros por minuto hacia el Sur, mientras que para el Norte no rebasa los 30.