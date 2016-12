Me pesa que mi hijo pase la Navidad en la calle: Familia Deportada

Navojoa, Sonora(Redacción)

Con lágrimas en los ojos y la voz quebrada, Raymundo Granados Mata, expresó que esta Navidad será muy triste para su hijo de 6 años de edad, ya que la familia la pasará pidiendo dinero en las calles.



El hombre de 40 años, originario de Querétaro, fue deportado de la ciudad de Santa Fe, Nuevo México, junto con su esposa, hijo, suegra y cuñado, estos dos últimos con padecimiento de esquizofrenia.El hombre rompió el llanto al recordar que lo más difícil en su travesía de regreso a México fue ver sufrir a su hijo de bronquitis y asma, sin poder ayudarlo.



"Mi niño tiene asma y bronquitis, en Obregón nos brindaron comida en la calle, pero le pusieron vidrio molido, y me tuvieron que hacer lavado de estómago", manifestó con la voz quebrada, "gracias a Dios mi hijo ya había comido, sino le hubiera tocado a él".Abundó que, tenia un año y medio viviendo en Estados Unidos, y se dedicaba a la venta de azulejos, cuando en una redada sorpresa por parte de autoridades del país vecino, lo encontraron y deportaron.



"Deportaron por Tijuana 16 camiones, y ahí rifaron 42 boletos para regresar pero a nosotros no nos tocó" relató, "llegamos de raite aquí y buscamos regresar a Querétaro", apuntó, "me puede que mi hijo pase la Navidad vagando con nosotros; Donald Trump alteró todo el sistema ahora donde te encuentren te avientan a México".



Autoridades municipales brindaron apoyo a la familia, la cual fue instalada en un hotel, pero además los ayudarán para que regresen a su lugar de origen.