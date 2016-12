Coheteros invaden siete municipios sonorenses

Ciudad Obregón(GH)

En siete municipios del Estado de Sonora se encuentran instalados 158 puntos de "cuetes", donde están a la venta 2 toneladas 180 kilos de pólvora, de acuerdo con autoridades de Protección Civil.Luego de la explosión en el mercado de pirotecnia de Tultepec, Estado de México, donde fallecieron al menos 32 personas, personal de Protección Civil intensificó las revisiones de seguridad, ya que crece la demanda con motivo de la Navidad y Año Nuevo.En un recorrido realizado por EL IMPARCIAL en Huatabampo se detectó que en la Plaza Juárez se instalaron varios puestos, cerca de un etablecimiento de gas, hasta donde aún no han llegado las inspecciones.Mientras en Ciudad Obregón y en algunas comisarías en el Municipio de Cajeme hay 109 puestos de venta de pirotecnia, informó María Luisa Rodríguez Zamorano.Tras señalar que de forma previa los vendedores fueron capacitados para la colocación de los puestos, la directora de la Unidad de Protección Civil Municipal apuntó que deben contar con un extinguidor y no rebasar los 10 kilos de pólvora por puesto, lo cual está bajo supervisión."Son 109 en total, hay muy poquitos fuera, la mayoría son en Obregón, ya hemos revisado, ya hemos hecho algunos decomisos", subrayó, "estamos revisando los extintores, que sena mayor de edad la persona que los vende y los permisos que no los clonen".En Nogales, un total de cinco puntos ofertan pirotecnia en Nogales, cuya regularización corre a cargo de las fuerzas castrenses, informó Guillermo Vázquez Michel, coordinador municipal de la Unidad de Protección Civil (UPC)."En el permiso ya vienen los lotes, avalan instalación de puestos; en su permiso viene la ubicación de puestos, cuando solicitan anuencia al Municipio no se puede modificar el puesto de venta", expuso.Mientras en Guaymas, hasta 25 kilos de pólvora pueden tener los vendedores de pirotecnia en sus puntos de venta, precisó el coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil, Luis René Puig Arvizu."A diario hacemos recorridos de los puestos de pirotecnia y en lo que a nosotros compete que es hacerlos que tengan sus extinguidores y latas de arena, si cumplen", argumentó.En Huatabampo, al menos 10 puntos de venta de "cuetes" están instalados en la Plaza Juárez, a escasos 50 metros de un establecimiento que maneja gas.El titular de Protección Civil en Huatabampo, Abraham Pavlovich López, informó que realiza una inspección por las comunidades, entre ellos está la Plaza Juárez, para identificar cuántos puntos de venta de "cuetes" se instalaron en este municipio, donde está permitido tener 15 kilos por puesto.En Navojoa, Jesús Edmundo Valdez Reyes, titular de la Unidad de Protección Civil, informó que durante un recorrido de vigilancia ya fue decomisada la mercancía (15 kilos) a cinco vendedores que no acataron las normas de seguridad.En Agua Prieta, los tres puestos de venta de cuetes que hay en la ciudad están ubicados en terrenos baldíos en diferentes puntos de la ciudad y cumplen con las medidas de seguridad.Las revisiones a los puestos ya se realizaron por parte del personal y de la Secretaría de la Defensa Nacional ( Sedena ), afirmó el coordinador de Protección Civil Municipal Aarón Menchaca López.En Caborca, Carlos Abel Méndez Quijada, titular de Protección Civil, aseguró que los puntos de venta y almacén de la ciudad están seguros."Cuentan con las medidas de seguridad", afirmó.