Planean meter camiones extras en Guaymas

Guaymas(GH)

Las empresas de camiones foráneos planean meter camiones extras este y el próximo fin de semana en sus rutas de Sur a Norte y de Norte a Sur, por el aumento de pasaje que se prevé.



Los encargados de las centrales de autobuses en la ciudad coincidieron que entre el 23 y 25 de diciembre el número de vacacionistas se incrementará en un 200% por personas que viajan a reencontrarse con la familia en esta época.



Se subrayó que el siguiente fin de semana también habrá un alza en el número de pasajeros por la celebración del Año Nuevo, la cual se prolongará el lunes y martes por el retorno de los viajantes.



"Todos los años metemos camiones extra porque los que tenemos en las rutas no se dan abasto, es mucha la demanda de personas que vienen desde el Norte y van hasta el Sur del País", dijo uno de los encargados, quien omitió su nombre.



Esta época del año, se señaló, es la que más flujo de pasaje registra en el año seguida de la Semana Santa, donde desde junio hasta agAosto se mantiene con viajes llenos tanto al Sur como al Norte.



Apuntaron que la mayoría de los viajantes reservaron sus boletos con anticipación para no batallar con las salidas, dado a que los que no lo hacen esperan más de doce horas para alcanzar un asiento y en ocasiones.



"Desde el fin de semana", se agregó, "empezamos a ver un aumento, pero el grueso de los viajantes iniciará el viernes".