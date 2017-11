Navojoa se convertirá en un gran "Big Brother"

NAVOJOA, Sonora(GH)

La ciudad de Navojoa se convertirá en un “Big Brother”, después de la instalación de las 130 cámaras de vigilancia que se colocarán a inicios de 2018 en puntos estratégicos de la ciudad para reducir el robo, informaron autoridades municipales.



Se reconoció que en Navojoa son frecuentes los robos a comercio, casa habitación y de vehículos, por lo que se debe innovar en las acciones para frenar dichos delitos.



“Tenemos que innovar, reunirnos con comerciantes, ciudadanos sobre todo apoyados con la estadística que va teniendo el C4 par nutrirnos con la información e identificar colonias donde más hay robos”, agregaron las autoridades locales.



Aunque no se reveló el recurso que se invertirá, se expuso que ya se coloca la fibra óptica en diferentes puntos en la primera etapa del proyecto.



Se está colocando la fibra óptica que se requiere así que se tendrá un gran “Big Brother” que se sabrá lo que está ocurriendo en la ciudad, destacaron las autoridades municipales.



Patrullas insuficientes



Será necesario buscar la dotación de más patrullas para Navojoa, informaron autoridades, ya que las 46 patrullas con las que se cuenta no son suficientes para cubrir las 104 comunidades de las ocho comisarías y las 50 colonias de Navojoa.



No pasan prueba



En cuanto a los exámenes del Centro de Control y Confianza (C3), las autoridades municipales estimaron que el 15% de los policías no pasó las pruebas, pero tendrán otra oportunidad de ser evaluados.