Piden no bañarse en canales de riego

NAVOJOA, Sonora(GH)

Los canales de riego estarán durante los próximos meses al 100% de su capacidad debido al inició de siembra del trigo, por lo que autoridades de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) exhortaron a los ciudadanos a tener precaución.



Jesús Edmundo Valdez Reyes, titular de la UMPC, alertó a las personas, sobre todo niños y adolescentes a que no se bañen en los canales para evitar accidentes como el del pasado lunes donde un joven de 15 años de edad perdió la vida, luego de caer a un canal de riego.



"Es un factor de riesgo inundable y debemos aprender a convivir con el riesgo y no exponernos", aconsejó, "no hay dinero que alcance para poner barda en todos los canales si la gente no se cuida".



Aseveró que de noviembre a febrero se presentan en promedio 10 muertes por sumersión, pues en este lapso de tiempo los canales se encuentran llenos por el riego de la siembra.



"Históricamente en esta temporada se presentan muchos accidentes, de vehículos que caen al canal, lamentablemente el 90 % termina en muertes", precisó, "también es común que los niños y jóvenes se metan a bañar a los canales y es ahí donde también se presentan accidentes mortales".