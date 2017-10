Hace del servicio social una forma de vida

Caborca(GH)

Tras ganar en días pasados el premio nacional del servicio social CISS 2017, Manuel Alberto Salgado Soto aseguró que continuará ayudando a la sociedad.



A sus 48 años de edad está viviendo una etapa llena de satisfacciones, orgullo y felicidad, dijo, y gracias a la Unison se ha dado cuenta que con pequeñas acciones es posible mejorar la calidad de vida de muchas personas.



Señaló que el premio nacional del servicio social CISS se otorga a la mejor práctica del servicio social en el País y lo recibió en Guadalajara.



El recién graduado de la Licenciatura en Negocios y Comercio Internacional de la Unison Caborca dijo estar convencido de que debe devolverle algo a la sociedad de lo mucho que le da.



"Empezó todo como un juego; yo entré a los 44 años a la universidad, todo fue por apoyar a un sobrino que no quería estudiar.



"Yo pensé dos, tres semestres me salgo y sigo mi vida normal; me gustó mucho mi carrera, le tomé amor a la Universidad y el convivir con la juventud", comentó.



MÁS QUE UN REQUISITO ESCOLAR



En su servicio social, explicó, realizaron trabajos en el casco urbano y zona rural. A través de brigadas multidisciplinarias asistieron a las colonias marginadas de la ciudad, en especial la Santa Cecilia y Cerro Prieto



"Ahí mediante entrevistas detectamos familias que tienen derechos que el Gobierno otorga pero por ignorancia desgraciadamente no los obtiene, como el Seguro Popular, la educación, la salud...", detalló.



Esto sólo es un ejemplo, porque en el área rural se enfocaron en varios ejidos, en particular el Desemboque, donde informó que habitan cerca de 750 personas.



Destacó que se dieron cuenta que todos vivían de la pesca y que mujeres con mucho talento se limitaban a las labores de la casa.



Ante este escenario las capacitaron, organizaron y explotaron uno de sus talentos para que tuvieran un ingreso económico: El cocinar mariscos.



Para ello, subrayó, fue que organizaron el Festival del Marisco.



"Marcó una pauta para que las mujeres se sintieran útiles y que podían producir", dijo.



Ahora, Salgado Soto busca continuar ayudando a la sociedad, por lo que pretende continuar con este servicio social de manera voluntaria, aunque ya cumplió con el requisito para titularse.