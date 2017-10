Advierten por incidencia de cáncer de mama entre mujeres sonorenses

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Sonora está en el primer lugar con padecimientos de cáncer de mama, donde las mujeres tiene mayor incidencia a contraer la enfermedad, indicó Luis Eduardo García Lafarga, director médico del Hospital San José.



"Somos el primer lugar a nivel nacional en cáncer de mama, hay una situación muy importante que es tocarse, y el que no se toca, le toca y eso es una gran realidad en Sonora, todas las mujeres de 35 años y los hombres, sobre todo las mujeres que es en donde mayor incidencia hay de esta enfermedad.



"Ante cualquier situación o anomalía, es importante acudir al médico, la detección temprana es la única forma que podemos bajar esa incidencia de mortandad que da el cáncer de mama o los tratamientos muy agresivos", aseguró el directivo.



Ayer cientos de hermosillenses se dieron cita en punto de las 8:00 de la mañana para realizar la tercera "Caminata por la vida" contra el cáncer de mama, organizada por el Hospital San José, con un recorrido de aproximadamente 3 kilómetros.



Entre el 2015 y 2016 murió una mujer cada tercer día en Sonora donde aproximadamente el 90% de las personas con esta enfermedad han sido por estilos de vida, aseguró Alma Irene Salazar, presidenta de grupo RETO.



"Soy sobreviviente de cáncer por tercera ocasión, pero gracias a Dios y a la detección oportuna estoy aquí, quiero decirles que no porque son hombres o mujeres jóvenes están exentos del cáncer de mama.



"La única forma en la que podemos cambiar las estadísticas para que no sigan muriendo tantas mujeres y hombres la tenemos en nuestras manos, 3 minutos que dediquemos al mes a autoexplorarse, pueden salvar nuestras vida. En 2015 y 2016 murió una mujer cada tercer día aquí en Sonora, esa mujer pudo haber sido nuestra madre, nuestra hija o nuestra hermana".



El emotivo mensaje de autoexploración así como la lucha contra el cáncer de mama, se reflejó en las personas que estuvieron en contacto cercano con la enfermedad y que hoy en día alientan a más mujeres y hombre a checarse porque es lo único que puede salvar la vida.