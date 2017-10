Analizan nuevo libramiento en Navojoa

Ciudad Obregón(GH)

Un libramiento más sobre la autopista Estación Don-Nogales podría comenzar su licitación el próximo año, anunció Javier Hernández Armenta.



Aunque este proyecto aún no está autorizado, ya está sobre la "mesa" para su análisis, informó el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Sonora, y podría iniciarse en esta administración y concluirse en la entrante.



Este libramiento estaría en Navojoa para desahogar el tráfico por la zona urbana y el mismo Periférico, explicó.



"Habrá todo un sistema integral de libramientos, estará el de Obregón, Guaymas- Empalme, Magdalena; es necesario, se está trabajando ya en un proyecto a futuro, no muy lejano, esperemos que una vez que se termine la carretera y los libramientos se licite este de Navojoa que mucha falta hace", reveló.



POR SEGURIDAD



Los camiones de carga que en ocasiones trasladan productos de difícil manejo o de residuos peligrosos deberán ser desviados hacia este libramiento, recalcó, como medida de seguridad y comodidad.



"El Periférico ya será como en Hermosillo", agregó, "que hay Periférico Norte, Sur, Oriente y Poniente, las ciudades los van rebasando y al rato son vialidades importantes de las ciudades, el libramiento irá por zonas no habitadas".