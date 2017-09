Urge UPC a escuelas a implementar simulacros

Agua Prieta(GH)

Un exhorto a los directivos de escuelas a solicitar simulacros para sismos u otros fenómenos y estar preparados en caso de emergencia, hizo el coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil, Aarón Menchaca López.



Recientemente, dos escuelas implementaron este ejercicio, pero es necesario que en los demás planteles educativos también se lleven a cabo, tanto los públicos como los privados.



Menchaca López detalló que en las instituciones privadas es donde se han realizado simulacros con regularidad, debido a que esto es parte de la reglamentación para su operación.



De cualquier manera personal de la Unidad Municipal de Protección Civil realiza revisiones frecuentes en escuelas públicas y privadas, a fin de verificar que no haya elementos que puedan causar accidentes a los estudiantes.



"A todas las escuelas se les ha hecho la propuesta para que realicen simulacros, pero solamente dos planteles, Cbtis y Colegio Anais, han tomado la recomendación", refirió.



Fue por ello que exhortó a los directivos de plantes escolares a implementar los simulacros, para lo cual deben acercarse a la oficina de la Unidad Municipal de Protección Civil, ubicada en calles 5 y 6, avenida 15.



FALSAS ALARMAS



En otro sentido, Menchaca López aclaró que en Sonora no ha habido terremotos y que la información que ha circulado es falsa, ya que el Servicio Sismológico Nacional y Protección Civil Estatal no han emitido alertas.



Por ello, hizo un llamado a que no se genere pánico y seguir la información por los canales adecuados que son los oficiales y en este caso el Servicio Sismológico Nacional, Protección Civil Estatal y Municipal y las redes del Ayuntamiento.