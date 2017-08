"Eclipsemanía" genera ausentismo escolar

CABORCA, Sonora(GH)

El temor al eclipse total de Sol generó ausentismo escolar en escuelas de Ciudad Obregón, Caborca y Navojoa, mientras en Guaymas, Nogales y Agua Prieta, el regreso a clases fue normal, pero el caos vial se vivió en todo Sonora.



Más de 600 mil estudiantes de educación básica regresaron ayer a clases en Sonora.



En dichas ciudades, de acuerdo con las autoridades educativas el arranque del ciclo escolar 2017-2018 se llevó a cabo de forma normal y sin contratiempos.En Ciudad Obregón, Enrique Evangelista Velásquez, director de Educación Municipal, manifestó que el primer día de clases se vio mermado entre un 30% y 40% de la población estudiantil por el eclipse solar, lluvias y de todo.



"Ningún plantel canceló clases, fue un inicio tranquilo, sin contratiempos, aseguró Ariel Solís Hurtado, delegado de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).



María Luisa Zamorano, directora de la Unidad de Protección Civil Municipal, indicó que ante el eclipse de Sol que comenzó a las 09:00 horas, en más del 90% de los plantelesno hubo receso.



En Caborca, la ausencia de estudiantes, sobre todo en los preescolares y primeros grados de las primarias fue lo que se vivió ayer en Caborca por el eclipse.



Herminia Turnbull Enciso, coordinadora regional de la SEC, explicó que fue decisión de muchos papás el no llevar a sus hijos a la escuela por precaución, pero las 179 escuelas de la región iniciaron clases sin problemas.



El único reporte con el que cuenta es que los alumnos de tercer grado de la Escuela Primaria Ford número 10 no tuvieron clases debido al robo de cableado.



En Navojoa, aunque se esperaba un caos vial por el regreso a clasesen el Sur de Sonora todo transcurrió ayer tranquilo, pero algunos padres de familia decidieron no mandar a sus hijos a clases.



Adrián Valdez Lam, delegado de la SEC, estimó que hubo ausentismo escolar de 5% en el turno matutino mientras que en el vespertino el total de los estudiantes asistieron a las aulas de clases.



En Guaymas, a pesar del temor por el eclipse, más del 90% de los alumnos acudieron a clases y el resto se espera que se incorporen en los siguientes días, informaron las autoridades educativas.



En Nogales y Agua Prieta se presentó un regreso a clases sin incidencias mayores.



Multan a papás



Pero, a causa de las prisas, los papás en la mayoría de los municipios fueron multados por estacionarse en lugares prohibidos, en doble fila, en zonas para discapacitados, línea roja y otros.



"Me fue bastante bien"



CIUDAD OBREGÓN.- Aunque el inicio de las actividades escolares después del periodo vacacional no eran exactamente un deseo de muchos estudiantes, lo disfrutaron y lo enfrentaron de forma positiva.



Andrea U., de 5 años de edad, quien ingresó al primer grado de primaria, inició su primera clase a las 7:30 de la mañana, y aunque empezó sus actividades adormilada, los deseos de conocer a sus nuevos compañeros fueron más grandes.



"Me fue bastante bien, me encantó mi nueva escuela, ya hice cuatro nuevas amigas, Paulina, Abigail y las otras no recuerdo, me enseñaron lo que pasó con el Sol y la Luna hoy (lunes)", expresó Andrea, quien al igual que sus compañeros no tuvieron receso por el eclipse.