Sufren bomberos, falta equipo y personal

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En cada servicio los bomberos arriesgan su propia vida para hacer frente a las emergencias.



Hoy, al celebrarse el Día Nacional del Bombero, estos elementos laboran con falta de equipo, bajos salarios,algunos sin prestaciones y en estaciones de servicio deficientes en los diversos cuarteles de la entidad.



A 71 años de la fundación del Departamento de Bomberos de Hermosillo aún es necesario actualizar la maquinaria y herramientas de trabajo, aseguró Rodolfo Barroso Herrera y Cairo.



El jefe del Departamento señaló que son 119bomberos de planta y 62 voluntarios, quienes se encuentran en las seis estaciones en diferentes puntos del Municipio.



"La paga varía mucho de cada bombero, ya que tiene que ver en el rango en el que están", comentó.



En el área urbana hay cuatro estaciones, detalló, la Estación Centralubicada en la colonia Centro, la Norteubicada en la colonia El Cortijo, laSuren la Nuevo Hermosillo y Estación La Manga y dos en la zona rural:Poblado Miguel Alemán y Bahía de Kino.



Cada estación tiene27 elementosde distintos rangos:Bombero, maquinista, coordinador, jefe de zona, subcomandante y comandante.



Solamente hay cuatro pipas, las cuales se movilizan según el sector en el que sean requeridas, explicó.



Sin presencia en área rural



Aunque en el casco urbano de Guaymas, el cuerpo de Bomberos tiene lo necesario para cubrir los accidentes e incendios que se presentan, en el área rural y en San Carlosla situación es diferente porque no tienen presencia.



En Guaymasse atienden a más de 120 mil habitantes desde la Estación Norte, Centro y Sur, con nueve bomberas, cinco ambulancias, tres pick up de rápida respuesta, dos casas móviles, una cuatrimoto, dos cisternas, una lancha y un carro administrativo.



En el cuartel hay 53 elementos de paga que ganan 2 mil 300 pesos quincenal, cuentan con seguridad social de Isssteson, no tienen derecho a horas extras ni a otras prestaciones y trabajan 24 horas continuas para descansar 48 horas.



El Ayuntamiento les da un seguro de vida y les otorga un bono de 500 pesos durante operativos especiales.



Además Guaymas cuenta con 30 voluntarios.



Hoy díala situación de equipo, personal, herramientas y vehículoses buena, por las gestiones que realiza el patronato con las ciudades hermanas.



El comandante Alberto Osuna Agramón aseguró que cuentan con equipo, personal, herramientas y vehículos para destinarlos de planta en San Carlos, pero carecen de un lugar para instalarse.



"Las comunidades indígenas, destacó, disponen de una estación de Bomberos Voluntarios instalada en Vícam", explicó el comandante.



Desafío en Empalme



El cuartel de Bomberos de Empalme cuenta con nueve vehículos entre máquinas extinguidoras de rápida respuesta y ambulancias y administrativos para atender a más de 50 mil habitantes de la zona urbana y rural.



La ciudad ferrocarrilera dispone de 37 elementos, de los cuales ocho son paga con un sueldo quincenal de 3 mil 300 pesos, además cuentan con otras prestaciones como seguridad social.



Sus jornadas son de 24 horas continuas por 32 horas de descanso.



Falta personal en Navojoa



En Navojoa, en un año el Cuerpo de Bomberos de Navojoa se ha revitalizado con equipo nuevo, vehículos y aumento de salario, el cual no se incrementaba desde hace trece años, aseguró Jesús Edmundo Valdez Reyes.



El jefe de Bomberos informó que esta semana se gradúan de la academia 17 elementos y el escuadrón quedaría con 50 integrantes de los cuales 22 son voluntarios.



"Los bomberos ganan 3 mil 400 a la quincena".



Enfatizó que por primera vez los bomberos cuentan con seguro de vida por la cantidad de 100 mil pesos y 200 mil por muerte natural.



Necesitan capacitación



Aún falta conseguir personal y equipo para las ocho comisarías de Navojoa, reconoció, ya que en ninguna de ellas se cuenta con personal capacitado ni herramienta para atender incendios.



Las comunidades de Camoa, Masiaca y Fundición, dijo, son las más lejanas y para atender algún incidente tienen que viajar 40 minutos.



"Síse nos complica un poco tener una subestación allá pero no dejamos de atenderlos y todo llamado que se reciba es atendido", manifestó.



Sin paga en San Ignacio



En San Ignacio Río Muerto hay 16 bomberos quienes llevan años sin paga alguna.



"Primero que nada es el problema del personal, incorporar personas a la nómina para que se hagan responsables del servicio durante las 24 horas.



"Si no estamos aquí a tiempo, una emergencia se nos va de las manos", comentó Alfonso Valenzuela Lerma, comandante del cuartel que se fundó en 1963.



En cuanto a los llamados constantes como los de abejas o incendios, en muchas ocasiones el servicio no se puede prestar, mencionó, por falta de insumos básicos como el jabón.



Aunque cada año se busca la colaboración de voluntarios, hay poco interés por la falta de retribución, añadió, y sólo siguen los mismos elementos que poco a poco también han dejado de acudir.



"Ya hemos tenido problemas en Bahía de Lobos, ahí las casas son de madera, lámina, para cuando llegas ya hay puro solar, eso se da porque no hay gente al pendiente aquí, con nómina ya pediríamos más permanencia, así nomás vienen cuando pueden, son voluntarios", agregó.



Las necesidades no sólo están presentes en este departamento, sino también en el de Bácum donde laboran ocho bomberos de base y ocho más voluntarios.



"Somos ocho de nómina, el resto voluntarios, se les da un apoyo por parte del presidente, tenemos algunas necesidades que sí se miran, pero poco a poco hemos ido levantando el departamento", expuso Fernando Contreras Leyva, comandante de Bácum.



En este cuartelse tiene también el equipo para cubrir los servicios más comunes, subrayó, pero faltaequipo de ambulancia y combate.



Carencias en Etchojoa



Pese a que el Cuerpo de Bomberos de Etchojoa es el que más carece de equipo y prestaciones de trabajo, sus autoridades no quisieron dar entrevista.



Bajo el anonimato por temor a ser reprendidos, bomberos de este Municipio coincidieron que en la institución existen trece elementos de los cuales sólo tres reciben sueldo.



Indicaron que a esos tres les pagan 2 mil 400 a la quincena y dependen del Departamento de Seguridad Pública.



Comentaron que el resto no cuenta con sueldo, servicio médico ni seguro de vida además de que el equipo y herramienta de trabajo están en malas condiciones.



"Tenemos cuatro vehículos pero la ambulancia no está funcionando", agregó un bombero.



Distribución geográfica



Con 120 bomberos y 12 voluntarios, es el Departamento de Bomberos de Cajeme está bien equipado, pero no por ello deja de tener necesidades.



La principal es el crecimiento, destacó su comandanteOsvaldo Villagrana Amaro, pues aunque se tienen cinco cuarteles, algunos no están en las condiciones y geografía óptimas.