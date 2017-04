Enfrentan de nuevo falta de agua potable por fuga en Peñasco

Puerto Peñasco(GH)

De nueva cuenta en tan solo dos semanas los habitantes del puerto sufrieron por la falta del vital líquido o poca presión en las tuberías, en tanto Herman Valenzuela informó que el motivo fue otra fuga en la red de distribución.



El director operativo del Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas) explicó que una falla en un tubo de ocho pulgadas, que corre paralelamente a la línea de 30 pulgadas que se reventó la semana pasada, fue la que causó el problema de abasto esta ocasión.



El servicio fue suspendido totalmente de las 0:00 a 4:00 horas de ayer, indicó, pero a las 06:00 horas arreglaron la tubería y el servicio se restableció durante el día, en algunas zonas aún por la tarde tenían problemas de presión.



"Sí nos tumbó un tubo curiosamente cerca de donde habíamos reparado el de 30 pulgadas.



"Un tubo de ocho pulgadas empezó a fugar y creímos que era el de 30", detalló, "paramos los pozos como cuatro horas para revisar pero en cuanto vimos que era el de ocho arrancamos otra vez los pozos".



Fue la alta presión, añadió, la que ocasionó que el tubo ubicado en el cruce de los bulevares Benito Juárez, Josefa Ortiz de Domínguez y Samuel Ocaña, reventara.



Tuberías en mal estado



Puerto Peñasco.- Las tuberías obsoletas, la falta de sectorización y el incremento en la demanda del vital líquido, consideró Herman Valenzuela, han ocasionado las constantes fugas en la red de distribución del puerto.



"En el verano nosotros ya estamos metiendo un poquito de más agua por que ya nos la está demandando la misma población, hemos estado metiendo de a poco para que no se nos descompresione la red.



"Pero en sectores donde tenemos tubería que ya cumplió su ciclo de vida o tubería de muy mala calidad que se ha usado para ampliar sectores o reparar fugas, se nos vienen otra vez los problemitas", señaló el director operativo del Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas).



El 80% de la totalidad de la red de distribución de agua de la ciudad no está sectorizada, añadió, por lo que no se puede equilibrar la presión en las diversas zonas y surgen problemas.



Lamentó que más del 70% de la tubería del puerto está deshecha, pero no hay recursos para reponerlas todas.