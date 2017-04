Buscan a familias que quieran adoptar a 26 niños navojoenses

Navojoa(GH)

De los 26 infantes albergados en las diferentes casas hogares de la ciudad, once buscan ser adoptados por alguna familia, por lo que se realizan los trámites correspondientes, manifestó Martín Mendoza Ceballos.



"La ley ha cambiado, de cómo serán los procesos de adopción y nos estamos capacitando", externó el director del DIF-Navojoa , "pero ya cuatro niños están por ser adoptados estamos esperando tener la patria protestad de los menores".



Agregó que la meta es dejar en cero los albergues, trabajando para que los niños estén con sus padres o alguna familia adoptiva.



Abandono



La necesidad de que padre y madre trabajen ha generado el descuido y en ocasiones, el abandono de los niños, expresó Mendoza Ceballos.



El director del DIF-Navojoa precisó que al mes reciben 43 denuncias por abandono de menores.



"Entre las denuncias van también, aunque en menor medida, el mal trato, pero la mayoría son por omisión de cuidados hacia el infante", apuntó.



Tras las denuncias se investiga y exhorta a los padres, explicó, pero de ser necesario los niños son retirados de los progenitores y son llevados, de manera temporal a un albergue.



"Buscamos familiares, por lo general las abuelas se encargan de sus nietos, más que los padres", expresó, "primero conciliamos pero de no lograrlo, llevamos a los niños a una casa hogar".



Precisó que se tienen a 26 menores albergados en las dos casas hogares existentes en la ciudad, de los cuales se está en proceso de dar a 11 en adopción.



"Van a los hogares cuando no se encuentran familiares o tienen cero soportes, pero en el albergue temporal tenemos seis menores que ellos sí regresan con sus familias", abundó.