Ancianita dedica su vida a atender a los fariseos

Navojoa(GH)

En una humilde casa en la colonia Tetanchopo, doña "Pilinqui", de 84 años de edad, asiste a los fariseos, donde además de alimentarlos les ofrece amor y comprensión.



Agustina Yocupicio Sombra, quien es conocida como la "nana" de los fariseos, manifestó que durante 44 años los ha recibido, pues fue una promesa que le hizo a su esposo, el cual fue jefe de los chapayecas.



"Mucha gente le tiene miedo a los fariseos y los trata mal, ellos bailan a cambio de unas monedas pero la gente les da tornillos y piedras", expresó, "ellos tienen que recolectar para poder comer".



La "nana", como la llaman los chapayecas, dijo que con sacrificio y mucho amor ofrece durante 39 días alimentos y techo a quienes debajo de la máscara son hombres que sienten y tienen familia.



"Ellos caminan todo el día, sufren calor, mal trato de algunas personas, aquí llegan cansados y me dicen: 'Nana nosotros queremos estar con usted', manifestó, "aquí encuentran refugio".



La señora, quien fue esposa y madre de fariseos, entiende el sufrimiento y los sacrificios que viven estos."Yo los aconsejo y me da mucho gusto estar con ellos porque el resto del año yo me la paso sola", enfatizó, "vienen toda clase de muchachos y me da risa porque algunos son güeros".