Telemax deberá subsanar observaciones de la ASF: Gobernadora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Conforme a derecho se deberán subsanar las observaciones realizadas que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo a la televisiva Telemax por el señalamiento sobre uso de recursos, aseguró la gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano.



Indico que la televisora del Gobierno del Estado tendrá que aportar los elementos y la documentación necesaria para que se esclarezca el tema.



Esta postura fue pique sobre en el informe de la ASF, dado a conocer esta semana, señala que durante 2016 hubo un presunto desvío de recursos federales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y en el que se menciona con a Telemax entre las empresas subcontratadas.



“Primero que nada nosotros tenemos nuestra propia auditoría, la que le hacen al Estado, la que arrojó alrededor de 495 millones de pesos observados, más no significa de ninguna manera daño patrimonial”, expuso.



Telemax es una de las empresas que supuestamente se benefició con alrededor de 240 millones de pesos, producto de la triangulación de recursos en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.



De acuerdo a dicha información, Telemax recibió recursos para emitir publicidad de Sedatu para campañas publicitarias de política nacional de vivienda y Derecho a la Vivienda que fueron canceladas desde 2015.



Para eso subcontrataron a empresas como Publicidad Natnit, S.A. de C.V., que no fueron localizadas en los domicilios fiscales y que en 2016 presentó una declaración de impuestos sobre la renta en ceros, como si no hubiera tenido ingreso alguno a pesar de que dos televisoras le entregaron más de 260 millones de pesos.



Suben a 2 mil 130 mdp desvíos de Robles



La Auditoría Superior de la Federación (ASF) aumentó el monto de los recursos desviados desde la Sedesol y la Sedatu durante la administración de Rosario Robles.



Al dar a conocer ayer tres auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2016, en la que, desde la Sedatu se firmaron convenios con Televisora de Hermosillo (Telemx) y la Universidad Politécnica de Quintana Roo, el órgano fiscalizador indicó que el presunto quebranto se incrementó a 2 mil 130.9 millones de pesos.



Grupo Reforma publicó que de acuerdo con tres auditorías forenses practicados a recursos ejercidos en 2014 y 2015, la ASF había detectado un presunto desvío de mil 311 millones de pesos.



El desvió, de acuerdo con la ASF, se hizo a través de convenios suscritos con Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) y el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), entidades que a su vez subcontrataron empresas, algunas de ellas fantasmas, y éstas a su vez transfirieron recursos a otras firmas y cuentas bancarias domiciliadas en el extranjero.



Ayer, al entregar el tercer y último paquete de auditorías de la Cuenta Pública 2016, la ASF dio conocer que también en ese año, desde la Sedatu se realizó el mismo esquema de simulación, sólo que esta vez se utilizó, además del SQCS, a Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V., y a la Universidad Politécnica de Quintana Roo.



A través de un flujograma contenido en el reporte de la Auditoría, la ASF explica que desde Sedesol se desviaron presuntamente 955 millones 311 mil pesos en 2014 y 2015.



En tanto que desde la Sedatu, el presunto desvío asciende a mil 175 millones 675.6 miles de pesos, esto durante los años 2015 y 2016.

En la Sedesol, Robles estuvo al frente de la dependencia de diciembre de 2012 al 26 de agosto de 2015, y en Sedatu a partir del 27 de agosto de 2015 a la fecha.



El esquema de simulación, conforme a lo detectado por la ASF, consistió que las dependencias firmaron convenios con las diferentes entidades públicas para obtener servicios relacionados con el diseño, producción y difusión de mensajes institucionales.



Sin embargo, los servicios solicitados no se presentaron y, pese a ello, la Sedesol y la Sedatu, pagaron a los entes públicos y estos a su vez dispersaron los recursos, a diferentes empresas, la mayoría de las cuales tienen relación entre sí, ya sea porque tienen el mismo apoderado legal o declararon tener el mismo domicilio fiscal.



"Del total pagado a los proveedores, 35 de ellos recibieron un total de mil 901 millones 927.6 mil pesos, que representó el 94.6 por ciento del total pagado, que a su vez 23 de éstas destinaron recursos a 43 empresas, por la cantidad de mil 501 millones 74 mil pesos, sin la justificación que acredite los pagos realizados", reportó la ASF.



Suma 6 mil 879 mdp megadesvío: ASF



La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó desvíos por 6 mil 879 millones de pesos en la actual administración federal, mediante la triangulación de recursos vía contratos entre dependencias.



Al dar a conocer ayer el Informe General de la Cuenta Pública 2016, el organismo alertó sobre los riesgos de fraude y corrupción al registrarse un abuso del esquema de excepción de contratos entre entidades públicas.



Algunas de las dependencias involucradas en estos desvíos son la Sedesol, Sedatu y Sagarpa, así como Conagua, Issste, Diconsa, Conapesca, CFE y los institutos nacionales de Desarrollo Social y para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural.



"En estas contrataciones se genera un ambiente de discrecionalidad que, a su vez, propicia situaciones de riesgo de fraude y corrupción, ya que no se cuenta con los controles contemplados en los procesos de licitaciones públicas.



"La cadena de subcontrataciones que se ha identificado en estas operaciones complica la trazabilidad de los recursos erogados por la entidad pública contratante", cita la ASF en su informe.



Reforma publicó ayer que mediante contratos suscritos por Sedesol y Sedatu, con Rosario Robles como titular de ambas dependencias, se desviaron mil 311 millones de pesos, mediante la simulación de contratos con Radio y Televisión de Hidalgo y el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.



En la revisión de 2016, la Auditoría reportó en 12 auditorías la simulación de servicios contratados para consultorías, asesorías y servicios relacionados, así como en la realización de estudios técnicos y ejecución de tareas de supervisión.



Para acabar con estas irregularidades y aminorar la opacidad, el organismo propuso obligar a los titulares de las dependencias a firmar los contratos.



La ASF explicó que los convenios entre dependencias del sector público, entre 2012 y 2016, se realizaron al amparo de la excepción permitida en la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para realizar asignaciones directas entre dependencias públicas.



"Las auditorías forenses han documentado la participación de varias empresas en una misma transacción, lo que origina que el esquema de subcontratación se emplee para dispersar los recursos entre varios entes.



"En numerosos casos, se constató la ausencia de la entrega de los bienes y servicios adquiridos por la entidad contratante con una patente desviación de recursos", alertó el organismo.



Y sube monto de Robles



El presunto desvío de recursos desde Sedesol y Sedatu, en las administraciones de Rosario Robles, aumentó a 2 mil 130.9 millones de pesos, reveló ayer la ASF.



Los nuevos hallazgos se desprenden de tres auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2016, en la que, desde la Sedatu se firmaron convenios con Televisora de Hermosillo (Telemax) y la Universidad Politécnica de Quintana Roo.



Ayer, Reforma dio a conocer, con base en revisiones forenses de la ASF, que se habían detectado presuntos desvíos por mil 311 millones de pesos.