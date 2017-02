Caborquenses y triquis protestan contra gasolinazo

Caborca(GH)

Un grupo de aproximadamente 30 personas se encuentra desde la mañana del lunes pasado frente a las oficinas de Palacio Municipal, donde pasaron la noche, en protesta contra el gasolinazo.



Martha Lorenia Silva Canastillo, integrante del movimiento, manifestó que están ahí desde las 8:00 horas del lunes, debido a que tenían agendada una reunión con autoridades municipales, pero no los atendieron, motivo por el cual decidieron hacer plantón en el lugar.



"Estamos pidiendo para nuestros compañeros triquis terrenos, que se les haga la entrega de una despensa mínimo cada quince días, son gentes muy humildes, mayores y otras tienen discapacidad", explicó.



Describió que la noche del lunes y madrugada del martes durmieron en el suelo, en la explanada del ayuntamiento, con colchones improvisados y cartones.



Este tipo de manifestación continuará, advirtió, hasta que la máxima autoridad municipal los atienda.



Sin apoyo 18 años



En Caborca, en más de 18 años que han vivido en la Y Griega, Miguel Martínez de Jesús aseguró que su pueblo, los triquis, originarios de Oaxaca, no han recibido apoyo de las autoridades.



El líder étnico expuso que sus principales exigencias son terrenos para que puedan construir un patrimonio, pues desde que llegaron han rentado viviendas, servicios de salud que realmente estén a su disposición y que se dé marcha atrás al gasolinazo y a las altas tarifas de luz, agua y mejores servicios de salud.



En la Y Griega, la mayor comunidad rural en la costa de Caborca, estimó que habitan cerca de 30 familias triquis, de las cuales muchas no hablan el español.