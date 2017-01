Tradición de ladrilleras se extingue en Santa Clara

Guaymas, Sonora(GH)

La fabricación de ladrillos en Santa Clara fue el principal sostén de sus habitantes de los años cincuenta a los ochenta, y en la actualidad sólo quedan menos de 15 productores por el reemplazo que enfrentan por el bloque de cemento.



Julián Villarreal Ceceña, hijo del finado Pedro Villarreal Silva, quien fue uno de los seis fundadores de las ladrilleras del poblado, recuerda con tristeza la demanda que tenían los productores hace apenas 30 años.



Con más de 45 años de experiencia, el hombre ve como la mayoría de los fabricantes han emigrado a otros oficios en los últimos 20 años, por las bajas ventas que han tenido y necesidad de empleo que existe entre las familias del ejido.



"La producción tan sólo en los últimos cinco años ha bajado un 30%, y de 30 fabricantes que había en ese entonces sólo quedan cerca de trece, pero si nos regresamos un par de décadas, estamos hablando de la extinción de más de 200", aseguró.



Al mes en su parcela, elabora de 10 mil a 20 mil ladrillos con la ayuda de una o dos vecinos, mientras que en los años 80’s la producción de cada ladrillera era de más de 150 mil, lo que permitía emplear a sus pobladores en el mismo oficio.



Villarreal Ceceña tiene más de 40 años en el negocio que le enseñó su padre y aunque la situación económica no es buena, se mantendrá a ‘flote’ en la actividad hasta donde tope.



Mermas



El bloque de cemento y los usurpadores merman ventas.



Aunque en Guaymas no se ha dejado de construir casas de interés social, la introducción del bloque de cemento los ha impactado en su economía junto con fabricantes usurpadores de ladrillo.



Más del 90% de las casas habitación que han sido edificadas en la ciudad son de bloque de cemento, y anteriormente se utilizaba ladrillo para hacerlas más fuertes.



Aunado a eso, ha resentido la presencia de usurpadores que se hacen pasar por fabricantes de ladrillo, contratando a jóvenes de la comunidad con problemas de drogadicción para su elaboración.



La mayoría de los fundadores de las ladrilleras de Santa Clara ya fallecieron y los hijos que aprendieron el oficio optaron por retirarse del negocio para dedicarse a la albañilería, chófer y otros oficios que les permitiera sostener a sus familias.



"Hay personas de la ciudad que se vinieron a vivir a Santa Clara y ahorita están elaborando ladrillos, ellos no saben el proceso ni la consistencia que deben tener para que sean de buena calidad, eso nos ha impactado mucho porque la gente cree que todos los productores hacemos las cosas mal", externó.



Familias



En la familia Villarreal Ceceña sólo hay un hijo varón, pero éste aunque tiene los conocimientos de la elaboración de ladrillos no siguió la tradición familiar.



"Sólo tuve un hijo varón y él me ayudó en el negocio hasta que se casó y se fue a vivir a Hermosillo, tiene conocimientos de la elaboración, sin embargo él trabaja como chófer", subrayó.



Es un proceso que tarda más de 48 horas



Para producir ladrillos, los artesanos deben conseguir tierra barrosa que mezclarán con estiércol de vaca y agua de la llave con sus pies y manos hasta formar una masa uniforme para posteriormente sacar cuadros de barro del tamaño que lo soliciten.



Los cuadros se ponen a secar en un terreno ‘parejos’ y posteriormente se protegen con bolsas negras hasta que son llevados al horno que fabrican también conocidos como "capotes", cada vez que van a cocer miles.



"El cocimiento de los ladrillos puede durar de 18 hasta 30 horas, pero antes debe tener un proceso de elaboración minucioso para que no se rompan, que estén resistentes, el secreto está en la mezcla", destacó.



Cuando se enfrían los ladrillos son entregados a los clientes, en su mayoría personas de Guaymas y San Carlos que construyen casas.



Para eficientar esta actividad, los productores ocupan maquinas revolvedoras, pero sus ingresos no les alcanza para adquirirlas y no cuentan con apoyos o subsidios como otras actividades que se llevan a cabo en el Municipio.