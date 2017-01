Instalarán mesa para solicitar amparo contra gasolinazo en marcha

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para hoy está programada la tercera "megamarcha" en manifestación del descontento generado por el alza al impuesto de los combustibles, principalmente a la gasolina, a la que se prevé asistan personas de otros municipios del Estado.



Se reveló que luego de que un grupo de integrantes del movimiento "No al Gasolinazo" presentaran un amparo ante la PGJE el pasado jueves para no pagar el aumento al impuesto de la gasolina, hoy habrá una mesa donde los ciudadanos podrán solicitar "el beneficio".



Los organizadores del movimiento "No al Gasolinazo" están convocando a la comunidad en general a que se una a la manifestación, a las 10:30 horas, en un primer punto de salida situado en la intersección de los bulevares Kino y Gómez Farías.



El recorrido iniciará donde se unen los bulevares Kino y Rodríguez hacia el Sur, hasta llegar a un segundo punto de encuentro en la Plaza Emiliana de Zubeldía, para seguir sobre la calle Rosales y culminar en la explanada del Centro de Gobierno.



Protesta en caseta



Después de la manifestación, se pretende que un grupo de manifestantes se dirija hacia la caseta de cobro ubicada en la Carretera Federal México Nogales, donde nuevamente liberarán el paso vehicular por un periodo determinado.