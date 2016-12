Transporte está obsoleto en Apson

AGUA PRIETA, Sonora(GH)

Las unidades de transporte público urbano no cuentan con adecuaciones necesarias para brindar el servicio a personas con discapacidad, el único beneficio que tienen es el descuento en la tarifa.



Los camiones modelo atrasado no están equipados con lo necesario para facilitar el acceso de personas con discapacidad y muchos de estos no cuentan ni siquiera con un asiento especial para ellos.



Aunque el titular de Transporte Municipal, Roberto Félix Otañez, indicó que ya se trabaja en algunas unidades para designar un asiento junto al conductor y facilitar así la subida y la bajada.



"Medidas especiales así no las hemos observado nosotros (en las unidades del transporte público urbano)… es evidente que no (están adecuados para las personas con discapacidad)", expresó.



Es decir, que difícilmente una persona que utiliza silla de ruedas podrá subirse a un camión de transporte público urbano en Agua Prieta, ya que no hay rampas que les permitan subir o bajar.



En esta frontera las unidades de transporte público urbano, en su mayoría, son antiguos y aunque se está actualizando al menos el contar con un asiento para personas con discapacidad, todavía no lo tienen todas las unidades.