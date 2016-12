Enamora Álamos a Theresa

Álamos, Sonora(GH)

En búsqueda de descanso luego de vivir la mayor parte de su vida en la agitada ciudad de Seattle, Estados Unidos, Theresa Arnold encontró en el pueblo mágico de Álamos un remanso de paz y decidió establecer ahí su casa.



Y tal vez los más agradecidos sean los propios alamenses, pues "Teresita", como es conocida en el pueblo, deleita sus paladares con el pan artesanal que elabora y el café que ha preparado desde hace 20 de los casi 30 años que tiene en esta localidad.



"Lo que más me gusta de esta ciudad es su gente, los sonorenses son muy simpáticos y gente muy preciosa", expresa con una sonrisa en su rostro, "además la arquitectura de las casas, el paisaje, son hermosos".



Theresa es una ciudadana estadounidense que se ha amalgamado con los habitantes de Álamos, población ubicada en el Sur de Sonora, conocida como "La ciudad de los portales", por el diseño de sus viviendas, comercios y templos.



ALTERNA SU VIDA



Cansada del ruido, el ritmo acelerado de vida y el rápido ir y venir de las personas en una de las ciudades más prósperas del Estado de Washington, en Estados Unidos, ahora alterna su vida entre Álamos y la Ciudad de México.



La relación entre Theresa y la ciudad colonial sonorense comenzó en 1982 cuando en un viaje conoció el poblado, lo que le bastó para enamorarse del lugar y tres años más tarde, en 1985 y con 31 años de edad, llegó para residir.



Rápido encontró la oportunidad de hacer un negocio. Comenzó con un café que opera hasta la fecha convertido en uno de los restaurantes más conocidos en la localidad y donde ella misma prepara el pan, que alterna con platillos gourmet.



"Siempre me gustó el arte culinario, la repostería y el café de México que es de los mejores", añade, "por eso puse este local hace ya 20 años y disfruto de atender a cada uno de mis clientes".



Aunque la mayoría de quienes asisten a su local son clientes recurrentes, ella invariablemente busca conocer a nuevas personas y ganarse su amistad.



"Me gusta platicar, aunque sé poco español, pero en este negocio he conocido mucha gente muy hermosa", destaca, "en ciudades más grandes es difícil tratar directo con la gente".



ENCUENTRA LA TRANQUILIDAD



Señala que en México, y especialmente en Álamos, encontró la tranquilidad que buscó durante años y el ambiente de un pueblo colonial, aunque en su tierra natal, en Estados Unidos, tenía una buena vida.



"La gente aquí es sencilla, amable, pero a veces nos cansamos de las grandes ciudades, del ritmo acelerado con que se vive", apunta, "y además éste es un buen lugar para iniciar un negocio".



Aunque las diferencias son abismales, Theresa asegura que tanto en Álamos como en la urbe estadounidense de Seattle hay similitudes en la forma de ser de las personas, y aunque extraña su tierra, ese hecho la ha mantenido firme en Sonora.



Pero no hay comparación entre la tranquilidad con que se vive en la ciudad de los portales y la conocida como "ciudad esmeralda".



"Allá la vida es más rápida, mientras que aquí se vive más tranquilo y relajado, aquí en Sonora me siento muy bien, muy segura, hay más calma, aquí puedo amar, me siento muy bien", refiere.



A pesar de tener la mayor parte de sus actividades en el pueblo, cada año viaja al menos una vez a su ciudad de nacimiento para visitar a su familia, pues no deja de extrañar sus orígenes.



"En México y Álamos está mi corazón, porque también vivo en Ciudad de México, pero cada año regreso a ver a mi familia y aunque amo estar en Álamos, extraño las montañas y la nieve que hay en mi ciudad en invierno".



"Aquí es tranquilo y me encanta, pero a veces recuerdo Seattle y extraño a la familia y las montañas, el clima, por eso regreso cada año", reitera, pero tengo familia allá y aquí, por eso no es tan difícil".



Dice que una de las épocas que más disfruta en el pueblo, ocurre en el mes de enero, cuando se celebra el Festival Alfonso Ortiz Tirado, ya que es un ambiente de fiesta cultural.



"Disfruto de los eventos artísticos, culturales, las tradiciones mexicanas, los trabajos que hacen las personas, es un bonito lugar para vivir en ese tiempo", manifiesta.



SU PANADERÍA



En una bonita casa, estilo colonial, "Teresita", tiene su panadería que lleva el mismo nombre, al interior un espectacular jardín rodea las mesas donde a diario, tanto sonorenses como turistas disfrutan del pan artesanal que producen manos alamenses.



"Es una forma de dar amor, con la atención y el cariño que se pone en cada galleta y pastel que servimos", cita, "es una forma de devolverles la hospitalidad y amor que me han brindado".



Ahora ella vive en el Pueblo Mágico, con sus hijos y esposo, mientras que en Estados Unidos se quedaron sus hermanos y padres, a quienes visita siempre que puede.



Arnold se ha convertido en un ícono para esta localidad colonial, además de agradar con los alimentos que prepara para los propios y extraños, brinda empleo y se preocupa porque los demás estén bien, por lo que la gente de Álamos la ha adoptado como una de los suyos.