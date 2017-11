La fe en la Virgen de la Balvanera va hasta en silla de ruedas

ÁLAMOS(GH)

Ejemplo de que la fe va más allá que la fuerza y la resistencia física mostraron los peregrinos que viajan cada año a venerar a la Virgen de Balvanera en la iglesia de La Aduana, municipio de Álamos.



A pie, en bicicleta, en silla de ruedas, cientos de devotos viajan en promedio 60 kilómetros desde los distintos puntos de Navojoa para pagar los favores que recibieron de la Virgen de la Balvanera, de quien hoy se celebra su día.



El camino no es fácil, llega el punto en que las piernas no responden o salen laceraciones en los pies por tanto caminar y es ahí cuando la fe toma el control, expresó Guadalupe Castro Ruiz, habitante de la Comisaría Rosales, quien por primera vez realizó el recorrido.



"Mi hijo tuvo un accidente hace un año, él se estrelló contra una cerca y la bolsa del aire del (volante) del carro lo golpeó y quedó en coma, lo trasladaron a Ciudad Obregón y me dijeron que tenía cráneo-encefalia en tercer grado y sólo le daban 72 horas de vida", expresó la mujer, de 30 años de edad.



Ella le pidió a la Virgen que le diera otra oportunidad a su hijo y se lo concedió, afirmó, por eso el agradecimiento fue más grande que el dolor físico y cumplió ayer con su promesa de visitarla en su templo.



Juan Rafael Camargo Leyva es un hombre de 71 años de edad que durante las últimas seis décadas ha peregrinado desde Navojoa a la Aduana y aunque su cuerpo no tiene el mismo ímpetu de su época moza, su corazón y la fe lo impulsa a seguir con una tradición que le inculcaron sus tíos.



"Cuando tenía 10 años empecé a venir con mis tíos y en 61 años he venido caminando, trotando y corriendo también, pero me fracturé tres discos de la columna por eso ahora nada más vengo caminando", manifestó.



De niño casi le amputaban una pierna, aunque le pidió a la Virgen y obtuvo el milagro, después se hizo atleta, recordó."Voy a seguir viniendo hasta que Dios me dé licencia; en Mayo me chocaron y tuve traumatismo cráneo encefálico, por eso dejé de correr", añadió.



AMOR AL PRÓJIMO



Durante 21 años la familia Parra ha regalado su amor a través de dar comida a los peregrinos que pagan alguna manda a la Virgen de Balvanera.



Cada 19 de noviembre los Parra Rodríguez instalan una humilde carpa en el punto conocido como "La Viejita", ubicado en la carretera Navojoa-Álamos, donde regalan medicina, agua y alimento a los caminantes.



A gloria les sabe el descanso y comida, coincidieron algunos peregrinos que encuentran la bondad de los Parra.



Ismael Parra junto a su esposa Armida Rodríguez e hijo Ismael, en cada plato de pozole o menudo comparten el amor por el prójimo.



Armida Rodríguez expresó que decidieron servir porque Dios les concedió el milagro de ser padre de su único hijo, después de 15 años de intentos.



"Esto no es precisamente una manda, es una manera de dar gracias a Dios por mi hijo", resaltó, "lo tuvimos después de 15 años de casada, batallamos mucho porque yo tengo un tumor".



Ismael Parra no quiso decir cuánto dinero invierte en su noble labor porque dijo que lo hace por amor, sin esperar nada a cambio, sólo para compartir la alegría de ser padre de su único primogénito.



"Nuestra recompensa es ver la cara de alivio de las personas, hacer amistades", agregó, "y cuando nos dicen gracias con sus rostros sinceros y llenos de alivio".