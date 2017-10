Premia ITH a personal de excelencia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

María del Carmen Islas Sepúlveda lleva 31 años trabajando en el Instituto Tecnológico de Hermosillo y es maestra del área de Ciencias Computacionales, sin embargo, desde hace tres años, después de tomar un curso de señas, decidió incluir este lenguaje dentro de las aulas.



La docente, impulsada por el deseo de que la comunidad en general obtuviera este conocimiento, decidió investigar y buscó incursionar en la escuela de Educación Básica CAME 15 para conocer el nivel de competencia en ciencias que los niños tenían.



"La sordera es una discapacidad que los hace invisibles y que los excluye... yo quería saber si el nivel de capacitación hacía la ciencia era otro tipo de exclusión hacia ellos", comentó.



Decidió crear una práctica didáctica con la cual enseñarles un poco sobre algoritmos y programación a los niños de quinto y sexto año, y al ver el resultado positivo, impartió cursos en conjunto con el CAME 15 en el ITH.



Manifestó que después de impartir dicho curso se contrató a una maestra en el instituto que se encarga de coordinar los cursos e impartirlos.



Hasta el momento alrededor de 200 estudiantes han recibido esta capacitación y algunos tienen el nivel de intérpretes.



PREMIAN NOBLE LABOR



Por la labor social que realiza, la maestra fue reconocida como persona física distinguida por su aporte al beneficio de la comunidad sonorense y en la Ingeniería en Sistemas e Informática.



En la ceremonia, encabezada por el rector del ITH, Adolfo Rivera Castillo, se reconoció también la labor de once alumnos de licenciatura o ingeniería, así como también de cuatro alumnos de maestría; además se entregaron reconocimientos a ocho docentes de licenciatura, cuatro de maestría, un tutor, un maestro de inglés y un promotor deportivo, así como también tres trabajadores de mantenimiento, materiales y administrativo.