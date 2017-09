Buscan evaluar edificios con riesgo de derrumbe, tras sismo

Caborca(GH)

Tras el terremoto que sacudió el Sur del país y posteriormente la zona Centro de la República, Carlos Abel Méndez Quijada aceptó que sí existe el deseo de hacer un estudio detallado de las construcciones que sean un posible riesgo en caso de sismo.



El titular de la Unidad Municipal de Protección Civil indicó que una prioridad sería evaluar la situación estructural de las escuelas así como sus rutas de salida de emergencia y demás protocolos, para lo que necesitan la autorización y apoyo de la Unidad Estatal de Protección Civil, así como de expertos en la materia.



Estos trabajos no están aún planeados ni tienen fecha, aunque dijo estar conciente de su necesidad, pues los recientes sismos nos recuerdan que la naturaleza no avisa y en cualquier momento puede ocurrir una catástrofe.



"Hay mucho por hacer y mucho por revisar, pero sí nos lleva tiempo, aparte necesitamos coordinarlo por que necesitamos un ingeniero especialista para que determinen en qué condiciones está cada edificio", comentó.



Entre las construcciones más antiguas de la ciudad y por su tamaño destacan el edificio María Isabel, citó como ejemplo, y muchas casas en la zona Centro que son muy antiguas y pudieran tener riesgo estructural ante las inclemencias del tiempo y abandono.



Existen escuelas muy antiguan en la ciudad las cuales también ameritan un estudio estructural, tal es el caso de la primaria 6 de Abril y JuanBosco, entre otras.



Autoridades estatales de Protección Civil infomaron que en este momento no hay tiempo para una evaluación en todo Sonora, pero se considera.