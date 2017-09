Rescatistas de Sonora están listos para ayudar

NOGALES(GH)

Las brigadas de rescatistas de Cruz Roja y de Bomberos de algunos municipios sonorenses están listos y sólo esperan la orden para salir a enfrentar el desafío en la Ciudad de México, que vive los días más aciagos por el sismo que mantiene de luto al País.



Encargados de los grupos de auxilios coincidieron que hay personal capacitado y sólo esperan ser llamados, en caso de ser necesario.



"Mi vocación es ayudar a las personas en situaciones de emergencia y en ese sentido estoy capacitado así como preparado física y mentalmente para ayudar a los afectados por el terremoto", expresó Luis Alberto López Cruz socorrista de Cruz Roja Nogales, quien está designado en la brigada de auxilio y tiene 10 años de trayectoria.



El paramédico nogalense y dos compañeros de la Cruz Roja están concentrados en la estación en espera del llamado para unirse a la brigada Sonora.



Lo peor: Rescatar un niño



Mientras tanto, Gaspar Herrera Martínez, bombero de Ciudad Obregón, quien tiene 24 años de servicio, también podría partir a la Ciudad de México.



"Estamos listos para el llamado en caso que se requiera, en menos de una hora nos preparamos para poder emprender camino, en Ciudad Obregón contamos con doce personas que podremos ejercer labores de rescate", apuntó Herrera Martínez.



Para Herrera Martínez, la situación más difícil de rescate es cuando está involucrado un menor, porque una situación catastrófica para un infante marca su vida para siempre.



En Guaymas



Otro de los héroes del Estado sería el "tragahumo" Édgar Covarrubias Arellano, de 25 años de edad y 12 años de experiencia.



"Estamos a la espera de que nos activen para ir", resaltó.



En Navojoa



Con 30 años de experiencia para Francisco Barreras Peralta, jefe de Socorro de la Cruz Roja en Navojoa, no sería la primera vez que participe como rescatista en un desastre natural.



En el 2010 viajó a Haití después de que un terremoto de 7.3 grados en la escala de Richter devastó ese país.



El servir como rescatistas no es fácil, recalcó, pues además de sufrir el dolor de los semejantes deja a la propia familia con la incertidumbre de si Barreras Peralta regresará con vida.



EN TODO SE ARRIESGA LA VIDA: BOMBERO



AGUA PRIETA.- Aunque todavía no los llaman, en Agua Prieta, uno de los bomberos que viajaría es Óscar Morales Villalobos, de 26 años, quien lamentó el sismo que dejó pérdidas humanas.



"Ellos (la familia) saben que el trabajo de bombero es realmente riesgoso, no nomás ir ayudar aquí, sino en cualquier incendio, en un accidente nos estamos arriesgando", apuntó el joven de 26 años de edad.